۲۹۰ میلیارد تومان از مطالبات موسسات درمانی مازندران تسویه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزایی صبح سه شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه مسئول تأمین سلامت مردم هستیم و باید پاسخگوی خدمات بیمه شدگان باشیم، افزود: در شرایط کنونی بیمه‌ها باید همراهی با مردم داشته باشند تا مردم در تأمین دارو، خدمات بستری و جراحی دچار چالش نشوند.

وی با اشاره به اینکه هفت اولویت اساسی سال جاری در استان داریم، مشارکت فعال در خدمات سلامت الکترونیک را از جمله اولویت‌ها برشمرد و افزود: اجرای پرونده سلامت الکترونیک شامل نسخه و نسخه پیچی الکترونیک را باید کامل کنیم.

وی ارجاع الکترونیک و بسته پزشک خانواده را از دیگر اولویت برشمرد و افزود: بسته پزشک خانواده باید در استان کامل شود زیرا هنوز به بلوغ کامل نرسید.

میرزایی مدیریت هزینه‌های سلامت را امری مهم دانست و گفت: پرداخت بهنگام هزینه‌های سلامت به مؤسسات از جمله اهداف است تا در ارائه خدمت به بیمه شدگان کوتاهی نشود.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران آموزش و اطلاع رسانی برای بیمه شدگان و همکاران و مؤسسات از دیگر اولویت‌هایی دانست و گفت: پژوهش‌های کاربردی و نظارت بر مؤسسات از دیگر راهبردها و اولویت‌ها است.

وی ادامه داد: طی دو ماه گذشته از ۷۰ داروخانه بازدید شد و مدیریت منابع و مصارف از دیگر اقدامات است.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه پرداخت‌های بیمه سلامت به روز شده است، گفت: تمام مطالبات سال قبل مؤسسات و مراکز درمانی طرف قرارداد در بخش سرپایی و بستری تسویه شده است.

میرزایی ادامه داد: طی دو ماه گذشته حدود ۲۹۰ میلیارد تومان بابت مطالبات درمانی سال قبل و ۴۰ میلیارد تومان بابت مطالبات امسال مراکز درمانی پرداخت و تسویه شده است و حقوق اردیبهشت پزشکان خانواده نیز پرداخت شده است.

وی شمار بیمه شدگان تحت پوشش را یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: بیش از نیمی از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و مابقی تحت پوشش دیگر بیمه‌ها قرار دارند.

وی با عنوان اینکه بیمه ۱۵۵ هزار نفر از افراد تحت پوشش نامعتبر است، از این افراد خواست تا با مراجعه به دفاتر پیشخوان، نسبت به تمدید بیمه اقدام کنند.