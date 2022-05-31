محموله ۳۰ هزار لیتری سوخت قاچاق در دلیجان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان دلیجان روز گذشته از تردد یک دستگاه خودروی کامیون کشنده حامل سوخت قاچاق در محورهای مواصلاتی این شهرستان مطلع شدند.

وی عنوان کرد: با آغاز اقدامات تخصصی پلیس شهرستان دلیجان برای شناسایی و توقیف این خودرو در زمان تردد در محورهای مواصلاتی، سرانجام تیمی از مأموران پلیس این شهرستان این خودرو را شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به کشف ۳۰ هزار لیتر نفت کوره قاچاق در بازرسی از کامیون کشنده توقیفی گفت: متهم دستگیر شده در این عملیات با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.