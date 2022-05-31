مجید خدایی: تعویق بازیهای آسیایی به سود کشتی ما شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید خدایی در خصوص حضور کشتی‌گیران ایران در مسابقات دارای رنکینگ و نیز ارزیابی از شرایط این ورزشکاران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم کشتی بعد از موفقیت خوبی که در مسابقات نروژ به دست آورد در مسابقات آسیایی با قانون چرخه انتخابی عمل کرد و کشتی‌گیرانی که قهرمان کشور شدند در مسابقات آسیایی حضور داشتند و نتیجه خوبی گرفتند. تا اینجای کار، فدراسیون و کادر فنی طبق چرخه‌ای که تعریف کردند، پیش رفته‌اند و همین گونه هم ادامه می‌دهند. جام تختی را در پیش داریم و بعد از آن مرحله نهایی انتخابی تیم ملی انجام می‌شود که امیدواریم همین طور به قوانین عمل شود تا همه راضی باشند. البته تا الان نیز همین گونه بوده است.

وی افزود: روحیه بچه‌های تیم ملی خوب است و از نظر آمادگی جسمانی در مسابقاتی که شرکت کردند عملکرد خوبی داشتند و منتظر هستیم مسابقات رنکینگ انجام شود. این مسابقات اهمیت زیادی دارد تا کشتی‌گیران امتیاز لازم را کسب کنند و بتوانند در مسابقات جهانی در سیدبندی در قرعه مناسب قرار بگیرند و بتوانند کشور را صاحب مدال کنند.

وی در خصوص تعویق بازی‌های آسیایی هانگژو، بیان کرد: خوشبختانه این بازی‌ها به تأخیر افتاد. از این لحاظ می‌گویم خوشبختانه؛ چرا که برای کشتی ما بسیار مفید بود و فاصله ۱۰ روزه بین مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی مشکل و دغدغه‌ای را ایجاد کرده بود و این موضوع سخت بود.

خدایی درباره اینکه در صورت برگزاری بازی‌های آسیایی برخی از کشتی‌گیران فرصت داشتند که محک بخورند، گفت: این شانس برای برخی از کشتی گیران وجود داشت اما موضوع مهم آسیب‌دیدگی بود و ممکن بود کشتی‌گیرانی که مجبور بودند در هر دو میدان کشتی بگیرند، آسیب ببینند کما اینکه در سال‌های گذشته علیرضا دبیر و برخی دیگر این آسیب را دیدند.

وی در مورد اینکه اگر بازی‌های آسیایی سال آینده برگزار شود، باز هم نمی‌توانیم تیم اصلی را اعزام کنیم چون ممکن است با مسابقات سهمیه المپیک همزمان باشد، خاطرنشان کرد: هنوز تاریخ دقیق اعلام نشده است و امیدوارم با فاصله مناسبی از هم برگزار شوند که برای کسب سهمیه و حضور در المپیک دچار مشکل نشویم. البته من فکر می‌کنم کادر فنی برنامه ریزی مناسبی انجام داده و حضور در مسابقات رنکینگ هم کمک زیادی می‌کند.

دارنده مدال برنز جهان در سال ۲۰۰۲ در خصوص اینکه آیا دوری حسن یزدانی، امیرحسین زارع و کامران قاسم پور از میادین، کار را برای آنها سخت خواهد کرد؟ گفت: مسابقات جهانی نروژ خیلی دور نبوده و بچه‌ها در اردو بودند و الان ریکاوری خوبی شدند،.علاوه بر این مسابقات رنکینگ به سختی مسابقات جهانی نیست که بگوییم این دوری به آنها آسیب می‌زند. حضور در همین مسابقات خوب است و آنها را برای مسابقه جهانی آماده‌تر می‌کند.

خدایی در خصوص چرخه‌انتخابی تیم ملی اظهار کرد: این چرخه تا این مرحله، کار خوبی بود و امیدوارم به این چرخه تا آخرین لحظه عمل شود و جایی مجبور نباشیم آن را تغییر دهیم. اگر به این قوانین عمل شود، نتیجه خوبی می‌گیریم و همه راضی خواهند بود.

وی در خصوص اینکه یکی از شرایط مهم در هر رشته آرامش ورزشکاران رشته است اما احساس می‌شود فدراسیون کشتی با وجود اینکه بودجه بیشتری نسبت به سایر رشته‌ها دارد باز هم بعد از المپیک درگیر حاشیه‌ها بوده است، تصریح کرد: من فکر نمی‌کنم حاشیه زیادی گریبان تیم ملی را گرفته باشد. حالا شاید صحبت‌ها و حاشیه‌هایی پیرامون رئیس فدراسیون بوده اما این حاشیه‌ها پشت در تیم ملی مانده و وارد تیم ملی و کشتی‌گیران نشده است. چون حاشیه‌ها مستقیم در ارتباط با کشتی‌گیران نیست، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

سرمربی اسبق تیم کشتی آزاد جوانان در پایان درباره اعزام شدن و یا اعزام نشدن ملی‌پوشان به بازی‌های آسیایی و همچنین مانع شدن از ورود کشتی‌گیران به کمیسیون ورزشکاران، گفت: هر چه حاشیه کمتر باشد به کسب نتیجه بهتر کمک می‌کند اما به هر حال ورزشکار ناگزیر به درگیر شدن با حاشیه‌ها است. ورزشکار هم باید با حاشیه‌ها بجنگد و هم با حریفان و این موارد عضو جدایی ناپذیر ورزش است اما خوشبختانه این امر تا امروز خوب مدیریت شده و خدشه‌ای وارد نکرده است، امیدوارم در زمان باقی مانده تا مسابقات جهانی و المپیک سعی کنیم حواشی را دور کنیم تا قهرمانان با آرامش تمرین کنند.