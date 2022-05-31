اختتامیه نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین (ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه «نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین؛ پویش تولید محتوای رسانه‌ای و کنش گری عاشورایی در فضای مجازی» با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد

این مراسم ابتدا با اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و قرائت قرآن کریم توسط قاری بین المللی ابوالقاسمی آغاز و سپس نماهنگی با ارائه فعالیت‌های صورت گرفته در نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین برای مخاطبان پخش شد.

در ابتدای این مراسم مسعود کاویانی دبیر سوگواره و مدیر رادیو معارف به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: سوگواره ملت امام حسین از محرم سال گذشته آغاز شد و قرار است این اقدام پایدار باشد.

وی با اشاره به محورهای سوگواره ملت امام حسین، اظهار داشت: آئین‌ها و نمادهای هیئت‌های خانگی، محرم و مسئولیت اجتماعی عزاداران حسینی در مواجهه با کرونا، مقاومت و صبر عاشورایی، سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، جبهه مقاومت، کمک مومنانه و همدلی حسینی، زیارت به نیابت و غیره از مهمترین محورهای این سوگواره بود.

دبیر اولین سوگواره ملت امام حسین به اهداف برگزاری این سوگواره اشاره و تصریح کرد: هم افزایی و شناخت ظرفیت‌ها و نیازها، استعدادها و تبادل تجارب تلاشگران عرصه عاشورا، ابهام ظرفیت‌ها و جلوگیری از اتلاف بیت المال، شبکه سازی و شناخت شخصیت‌های ملی و بین المللی، ایجاد وحدت در برند سوگواره در کنار فعالیت‌های مستقل هر سوگواره، پرهیز از کارهای تکراری و موازی کاری و تخصصی کردن هر بخش، توسعه حوزه مردمی سوگواره و ایجاد بستر مناسب برای هیئت‌ها از دیگر اهداف برگزاری این سوگواره به شمار می‌رود.

کاویانی به ارائه گزارش آماری آثار دریافتی اشاره کرد و گفت: در مجموع تعداد ۱۱ هزار و ۸ اثر به دبیرخانه سوگواره در سطح ملی ارسال گردید که شامل ۴ هزار و ۱۲ اثر در بخش مردمی و ۶ هزار و ۹۹۶ اثر در بخش حرفه‌ای می‌شود. در بخش اشراق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه سه هزار و ۹۹۰ اثر دریافت کرد.

وی افزود: در بخش مهر محرم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان، جمعاً ۶ هزار و ۷۴۱ اثر دریافت و در بخش پویشی نیز تولیدات رادیویی و صوتی جمعاً ۱۳۶ اثر است.