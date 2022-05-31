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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۴۹

اختتامیه نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین (ع) برگزار شد

اختتامیه نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین (ع) برگزار شد

مراسم اختتامیه «نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین؛ پویش تولید محتوای رسانه‌ای و کنشگری عاشورایی در فضای مجازی» در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه «نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین؛ پویش تولید محتوای رسانه‌ای و کنش گری عاشورایی در فضای مجازی» با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد

این مراسم ابتدا با اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و قرائت قرآن کریم توسط قاری بین المللی ابوالقاسمی آغاز و سپس نماهنگی با ارائه فعالیت‌های صورت گرفته در نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین برای مخاطبان پخش شد.

در ابتدای این مراسم مسعود کاویانی دبیر سوگواره و مدیر رادیو معارف به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: سوگواره ملت امام حسین از محرم سال گذشته آغاز شد و قرار است این اقدام پایدار باشد.

وی با اشاره به محورهای سوگواره ملت امام حسین، اظهار داشت: آئین‌ها و نمادهای هیئت‌های خانگی، محرم و مسئولیت اجتماعی عزاداران حسینی در مواجهه با کرونا، مقاومت و صبر عاشورایی، سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، جبهه مقاومت، کمک مومنانه و همدلی حسینی، زیارت به نیابت و غیره از مهمترین محورهای این سوگواره بود.

دبیر اولین سوگواره ملت امام حسین به اهداف برگزاری این سوگواره اشاره و تصریح کرد: هم افزایی و شناخت ظرفیت‌ها و نیازها، استعدادها و تبادل تجارب تلاشگران عرصه عاشورا، ابهام ظرفیت‌ها و جلوگیری از اتلاف بیت المال، شبکه سازی و شناخت شخصیت‌های ملی و بین المللی، ایجاد وحدت در برند سوگواره در کنار فعالیت‌های مستقل هر سوگواره، پرهیز از کارهای تکراری و موازی کاری و تخصصی کردن هر بخش، توسعه حوزه مردمی سوگواره و ایجاد بستر مناسب برای هیئت‌ها از دیگر اهداف برگزاری این سوگواره به شمار می‌رود.

کاویانی به ارائه گزارش آماری آثار دریافتی اشاره کرد و گفت: در مجموع تعداد ۱۱ هزار و ۸ اثر به دبیرخانه سوگواره در سطح ملی ارسال گردید که شامل ۴ هزار و ۱۲ اثر در بخش مردمی و ۶ هزار و ۹۹۶ اثر در بخش حرفه‌ای می‌شود. در بخش اشراق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه سه هزار و ۹۹۰ اثر دریافت کرد.

وی افزود: در بخش مهر محرم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان، جمعاً ۶ هزار و ۷۴۱ اثر دریافت و در بخش پویشی نیز تولیدات رادیویی و صوتی جمعاً ۱۳۶ اثر است.

کد مطلب 5503590

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