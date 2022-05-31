اعمال نرخ ارز ETS بانک مرکزی در سامانه گمرک

به گزارش خبرگزار، مهر به نقل از گمرک ایران، سید میثم حسینی لر، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران در خصوص پیاده سازی سامانه‌ای نرخ محاسباتی حقوق ورودی در سال جدید گفت: با عنایت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱و الزام اعمال اخذ حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز ETS، پس از مشخص شدن تغییرات و کاهش سود بازرگانی در هیئت وزیران و کاهش تعرفه‌های گمرکی در کالای اساسی طبق قانون بودجه مذکور و اعلام آن به گمرک به عنوان سازمان مجری، تغییرات قانونی از عصر روز سه شنبه گذشته با وجود تعطیلی تهران در سامانه اطلاعاتی گمرک آغاز شد و در روز شنبه و یکشنبه هفته جاری تست‌های فنی در سامانه صورت گرفت.

وی افزود: گمرک صرفاً به عنوان مجری موظف بود تا با تبادل اطلاعات با سازمان‌های قانونی مرتبط در راستای اجرای قانون عمل کند، بنابراین با عبور موفق از مرحله تست عملکردی در سامانه و رفع مشکلات ناشی از فرمت های جدید دیتا از وزارت صمت، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی، از روز گذشته تغییر در نرخ محاسباتی در سامانه اطلاعاتی گمرک اعمال شد.

حسینی لر در ادامه گفت: مبنای تعیین نرخ روزانه محاسباتی حقوق ورودی، بانک مرکزی است و گمرک هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد و از آنجا که طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ ارز ETS در ابتدای هر روز در آن بانک به‌روزرسانی می‌شود، اطلاعات به‌روزشده نرخ ارز به صورت سرویس الکترونیکی و از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات (مطابق با بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور) در سامانه‌های اطلاعاتی گمرک پیاده‌سازی شده (تبادل) و روزانه ساعت ۹ صبح نیز اعمال می‌شود. (بنا به اعلام آن بانک).

معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران تاکید کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی، در روزهای تعطیل رسمی، نرخ ارز از سوی آن بانک به‌روزرسانی نمی‌شود و آخرین روز کاری قبل از تعطیل ملاک عمل خواهد بود.

حسینی لر در پایان گفت: یادآور می‌شود گمرک جمهوری اسلامی ایران سیاستگذار در تعیین حقوق ورودی و تعیین کننده نرخ ارز نبوده و صرفاً مجری قانون است و بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این مهم نیز در کنار موارد دیگر، چون مأخذ تعرفه‌های دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مالیات بر ارزش افزوده و تغییر تعرفه‌ای یا حقوق ورودی در سامانه گمرک در کمترین زمان ممکن از روز گذشته دوشنبه ۹ خرداد ماه، پیاده‌سازی شد و قابل بهره‌برداری است.

گفتنی است تجار، فعالان و ذی نفعان حوزه تجارت می‌توانند نرخ محاسباتی بانک مرکزی را در تارنمای fxmarketrate.cbi.ir ملاحظه کنند.