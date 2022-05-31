به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان سه شنبه در نود و پنجمین جلسه صحن در پاسخ به انتقادات در خصوص دعوت نماینده مردم در مجلس از تعدادی از اعضا، اظهار کرد: این جلسه با حضور سرمایه‌گذار پروژه میدان بار برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما این بود که فصل‌الخطاب این موضوع دادگاه است، بیان کرد: سرمایه‌گذار امیدوارانه از این جلسه خارج نشد و اعضا در قبال این موضوع موضع گرفته و از منافع شهر و شهرداری دفاع کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان در خصوص حواشی پیش آمده پیرامون موضوع سفر شهردار به اندونزی نیز یادآور شد: بحث سفر شهردار در صحن شورا مطرح و مصوب شد.

مسگریان خاطرنشان کرد: سایر مباحث پیش آمده در خصوص این سفر و همچنین گزارش سفر باید در جلسه دیگری و با حضور شهردار پیگیری شود

اطلاع‌رسانی دقیق و رفع شبهات در خصوص سفر شهردار انجام نشد

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان نیز در نطق پیش از دستور جلسه صحن شورا با بیان اینکه در خصوص سفر شهردار اطلاع‌رسانی دقیق صورت نگرفت، خاطرنشان کرد: ظاهراً روند سفر و اخذ مجوز از کمیته سفر وزارت کشور به درستی پیگیری نشده و تبعات آن شامل حال همه اعضای شورا شده است.

علی‌اکبر نظری با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور شهرداران و برخی اعضای شوراهای شهرهای استان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، اظهار کرد: با توجه به آئین‌نامه اجرایی ماده ۴۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نکات بدیهی در این جلسه عنوان شد.

وی خواستار ارائه مصوبه شورا برای استفاده رایگان جانبازان از اتوبوس‌های درون شهری شد و گفت: شهرداری باید مقدمات اجرای این مهم را فراهم کند که این امر نیازمند مصوبه شورا است.

نظری در خصوص جایگاه پارک خودروی جانبازان نیز یادآور شد: این موضوع باید با هماهنگی راهنمایی و رانندگی و ستاد طرح ترافیک حل شده و اجازه اشغال این فضا به افراد عادی داده نشود.

وی با اشاره به لزوم اشتغال و بکارگیری خانواده جانبازان ۲۵ درصد به بالا تصریح کرد: شهرداری همدان در سنوات قبل در این خصوص خوب ورود داشته و رضایت‌مندی در این بخش را به دنبال داشته است.