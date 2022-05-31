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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۴۱

تیم تپانچه مردان ایران قهرمان مسابقات تیراندازی جهان شد

تیم تپانچه مردان ایران قهرمان مسابقات تیراندازی جهان شد

ورزشکاران ایران در ماده تپانچه تیمی آقایان در مسابقات جام جهانی باکو موفق شدند اولین مدال کاروان ایران را به‌دست آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر در روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در چهارمین روز از مسابقات جام جهانی باکو امروز (سه‌شنبه) ۱۰ خرداد، ترکیب جواد فروغی، محمدرسول عفتی و سجاد پورحسینی در فینال تپانچه تیمی آقایان به مصاف کشور ایتالیا رفتند و با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ این تیم را شکست دادند و مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کردند.

تیم آلمان نیز موفق شد با نتیجه ۱۶ بر ۶ اربکستان را از پیش رو بردارد و به مدال برنز برسد.

گفتنی است تپانچه تیمی بانوان هم با ترکیب هانیه رستمیان، گلنوش سبقت‌الهی و زینب طوماری در مرحله مقدماتی به میدان رفتند و با قرار گرفتن در جایگاه نخست راهی مرحله نهایی شدند که در نهایت در بین ۸ تیم حاضر در این مرحله جایگاه هفتم را کسب کردند.

کد مطلب 5503879

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