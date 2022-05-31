به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل امور شاهد و ایثارگران، زمان پیش ثبت‌نام مدارس شاهد در پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم را اعلام کرد.

بر این اساس؛ فرآیند پیش ثبت‌نام مدارس شاهد در سراسر کشور به صورت الکترونیکی و به این ترتیب است؛

پایه اول ابتدایی از یازدهم خرداد ماه تا ۲۸ خرداد

پایه هفتم (دوره اول متوسطه) از ۲۱ خرداد ماه لغایت دهم تیر ماه

و پایه دهم (دوره دوم متوسطه) از اول تیر شروع و تا ۲۰ تیر انجام خواهد شد.

شایان ذکر است: متقاضیان می‌توانند با ورود به درگاه اینترنتی به نشانی https://pada.medu.ir/#/home نسبت به پیش ثبت نام در پایه‌های اول ابتدایی، پایه هفتم و دهم، اقدام نمایند.

بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر، دانش‌آموزانی که امتیاز لازم را کسب کرده باشند با اطلاع رسانی که از طریق مدرسه صورت خواهد گرفت برای ارائه مدارک و تکمیل مراحل ثبت نام به مدرسه مراجعه خواهند نمود.

گفتنی است؛ مدیرکل امور شاهد و ایثارگران با تأکید بر این که ثبت نام در مدارس شاهد فقط از طریق درگاه اینترنتی به نشانی https://pada.medu.ir/#/home انجام می‌شود، اظهار کرد: متأسفانه عده‌ای فرصت طلب در فضای مجازی از طریق سایت‌های متفرقه نسبت به ثبت نام دانش آموزان اقدام می‌کنند که از نظر این اداره کل وجاهت قانونی ندارد، لذا اولیای محترم دانش آموزان مراقب باشند.

همچنین؛ زمان پیش ثبت نام دانش آموزان میان پایه مدارس شاهد که به صورت الکترونیکی در مدارس انجام خواهد شد از اول تا دهم مرداد است.