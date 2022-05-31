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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۲۴

شهردار ایوان:

۱۵ هزار مترمربع از خیابان های ایوان آسفالت شد

۱۵ هزار مترمربع از خیابان های ایوان آسفالت شد

ایلام-شهردار ایوان گفت: در سال جاری ۱۵ هزار مترمربع از خیابان های ایوان آسفالت شده است.

علی نورایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور رفاه حال شهروندان، ارتقای کیفیت سطح زندگی و بهبود تردد خودروها بحث آسفالت معابر سطح ایوان شروع شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۵ هزار و ۱۸۰ مترمربع از خیابان‌ها و کوچه‌های ایوان در قالب تعداد ۱۵ کوچه آسفالت شده است.

نورایی نژاد عنوان کرد: از محل قیر یارانه‌ای قرار است بخش زیادی از معابر شهر ایوان آسفالت شود، طبق برنامه ریزی که انجام شده ۱۰۰ هزار مترمربع از معابر سطح شهر ایوان آسفالت می‌شود.

شهردار ایوان در ادامه به حذف واسطه‌ها برای افزایش راندمان کاری در جریان نهضت آسفالت اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با توجه به اینکه کار را به صورت امانی انجام می‌دهیم، حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

کد مطلب 5504026

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    نظرات

    • ناسحا DK ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اسفالت شهرهای دیگه رو نشون ندین لطفا

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