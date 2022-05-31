برای احیای هورالعظیم باید دیپلماسی را فعال کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مشکلات محیط زیستی مختلفی را کشورمان در چند سال اخیر پشت سر گذاشته است که برخی از آنها ریشه در بین همسایگان ما دارد. گاهی برخی کشورهای همسایه فعالیتهایی را انجام میدهند که باعث ایجاد مشکلاتی خواه آگاهانه و یا ناآگاهانه میشود.
به هر ترتیب ایجاد و وجود این مشکلات زمینه ساز این موضوع شده تا این نیاز در کشور ایجاد شود که باید استراتژی خاصی در حوزه محیط زیست از سوی دولت اتخاد شود تا بتوانیم در صورت بروز این مسائل عملکرد منسجمتری داشته باشیم.
به دلیل همین موضوعات برنامه جهان آرا در قسمت دوشنبه خود به موضوع تغییرات اقلیمی و بحرانهای زیست محیطی پرداخته است و با دعوت از روحالله نقدیپور، مشاور رئیس سازمان محیط زیست به این موضوع پرداخت.
مشاور رئیس سازمان محیط زیست ضمن اشاره به داشتن دیپلماسی در این حوزه گفت: تقویت دیپلماسی در مقوله محیط زیست به ویژه ریزگردها، در دولت سیزدهم در اولویت قرار گرفته است؛ زیرا میدانیم بخشی از این مشکل دارای منشأ خارجی است.
وی با اشاره به منابع وجود ریزگرد در منطقه خاطرنشان کرد: از سوریه تا عربستان در غرب و پاکستان و ترکمنستان از شرق، کانونهای ریزگرد وجود دارند که ۲۳ استان ایران را هم درگیر خود کردهاند البته در داخل هم کانونهایی داریم. فقط ۷ استان از جمله مناطق شمال غرب، درگیر ریزگردها نیستند.
نقدیپور ضمن تاکید بر راهکارهای خروج از بحران ریزگردها تاکید کرد: برای احیای هورالعظیم، باید دیپلماسی را فعال و کشورهایی را که در این زمینه درگیر هستند، برای احیای تالاب وارد میدان کنیم، کاری که سالهاست مورد غفلت قرار گرفته است. کاری که در عراق انجام شد، موجب از دست رفتن رطوبت هورالعظیم شد.
وی در ادامه افزود: گرد و غبار هفته گذشته، ناشی از کانون ریزگردها در سوریه و عربستان و بخشی هم از عراق بوده است. تغییرات اقلیمی و عدم حمکرانی در حوزه دیپلماسی آب، از جمله دلایل این امر هستند.
مشاور رئیس سازمان محیط زیست ضمن اشاره به شیطنت دشمنان ایران در ایجاد مشکلات آبی در کشور یادآور شد: رژیم صهیونیستی در قالب سیاست از دجله تا فرات، از ۷۰ سال قبل همکاریهایی را با کشورهای منطقه از جمله ترکیه شروع کرد و در دوره جدید هم شاهد سیاستهای توسعهای ترکیه مانند ساخت ۳۰۰ سد روی دجله هستیم.
وی افزود: سدهای ساخته شده یک دوره بعد از انقلاب هم موجب از دست رفتن حوزههای آبخیزداری و جوامع محلی شد. ترکیه هماز این وضعیت استفاده کرد و اقداماتی انجام داد که اثرات آن در آینده بیشتر دیده خواهد شد.
نقدیپور در ادامه گفت: وزارتخانه و سازمان، درگیر ستاد مقابله با گرد و غبار هستند. ظرفیت مهمی در سازمان محیط زیست ایجاد شده تا به سمت مدیریت یکپارچه و بهرهگیری از همه پتانسیلها برویم و در این بین، وزارت نیرو باید حق آبه تالابها را بدهد.
وی ضمن اشاره به رویکردهای علمی در مقوله محیط زیست تاکید کرد: بعد از چهار دهه، یک رویکرد علمی شامل تحول در تقویت دیپلماسی، پیوستانگاری در حوزههای مختلف و ارزشگذاری به تنوع زیستی، در سازمان محیط زیست روی کار آمده و دغدغه عمومی هم نسبت به محیط زیست بیشتر شده و سازمان هم پاسخگو باشد.
مشاور رئیس سازمان محیط زیست با اشاره برنامههای این سازمان خاطرنشان کرد: برنامه کوتاه مدت تا پایان امسال، میان مدت تا پایان ۱۴۰۲ و بلندمدت تا پایان این دولت داریم. ۶ دستگاه به طور مستقیم و چند دستگاه به طور غیر مستقیم در سند تحول محیط زیست درگیر هستند.
وی در پایان تاکید کرد: از تجربه کشورهای مختلف از جمله چین و همچنین از ظرفیت کنوانسیونها و پتانسیلهای بینالمللی برای حفاظت از محیط زیست استفاده میکنیم. تحقق حق آبهها در داخل هم راهکار دیگری است که برای ساختارمند شدن مدیریت یکپارچه محیط زیست دنبال میشود.
نظر شما