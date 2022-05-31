تحریم های جدید علیه روسیه منتفی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه امروز سه شنبه احتمال وضع تحریم های بیشتر علیه روسیه را در هفته های آتی بعید ندانست.

ماکرون پس از نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل درجمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که در روزها و هفته های آینده بر سر صدور مجوز صادرات بیشتر مواد غذایی از اوکراین با روسیه توافق حاصل شود.

رئیس جمهور فرانسه همچنین مذاکرات اخیر میان روسای جمهور روسیه و ترکیه بر سر همین موضوع را مثبت ارزیابی کرد و گفت امیدوارم طی چند روز یا هفته آینده حل این وضعیت ممکن شود.

ماکرون با اشاره به گفتگوی تلفنی مشترک اخیر خود با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و« اولاف شولز» صدراعظم آلمان تصریح کرد: باید تضمین های امنیتی به اوکراینی ها داده شود تا کشتی های آنها مورد حمله قرار نگیرند. ما اکنون در انتظار پاسخ روسیه در این مورد هستیم و با دبیرکل سازمان ملل نیز در ارتباط هستیم.

رئیس جمهور فرانسه در حالی باز هم از تحریم های بیشتر علیه روسیه می گوید، که هنوز ۲۴ ساعت از وضع بسته ششم تحریمی بروکسل علیه مسکو نگذشته است. «شارل میشل»، رئیس شورای اروپا بامداد سه شنبه اعلام کرد: «پس از هفته‌ها اختلاف نظر و مذاکرات پی در پی، اتحادیه اروپا با ششمین بسته تحریمی ضد روسیه موافقت کرده است.