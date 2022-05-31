صادرات غذای ماهی از ایران به روسیه در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری رودیونوف آندریویچ عصر سهشنبه در دیدار با فعالان اقتصادی البرز با تاکید بر اعلام آمادگی به منظور توسعه روابط تجاری میان طرفین بیان کرد: صنعت این منطقه حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور روسیه را تشکیل میدهد، از دیگر بخشهای مهم صنعت روسیه در حوزه تولیدات چوبی، صنایع غذایی، سنگ، پرورش آبزیان و یا صنایع شیمیایی است.
به گفته رودیونوف در جمهوری کارلیا بیش از ۷۰ درصد ماهی قزل آلا مورد نیاز کشور روسیه پرورش داده میشود و این منطقه در تولید سنگ آهن این کشور نیز سهم ۲۰ درصدی دارد.
وی با اشاره به اینکه در جمهوری کارلیا بیش از ۱۳ درصد محصولات سلولزی و ۱۰ درصد کاغذ کشور روسیه تولید میشود، گفت: یک سوم این محصولات تولیدی در منطقه مورد نظر به حوزه صادرات اختصاص دارد.
معاون اقتصادی نخست وزیر جمهوری کارلیا روسیه با تاکید بر اهمیت گسترش روابط میان جمهوری کارلیا و ایران عنوان کرد: بر اساس آمار سال ۲۰۲۱ میلادی حجم مبادلات تجاری این بخش از کشور روسیه با ایران برابر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است و خوشبختانه نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و عمده آن شامل صادرات کاغذ به ایران است.
وی با اعلام آمادگی برای عرضه بیش از ۸۰۰ هزار مترمکعب محصولات چوبی به ایران از جمله پروفیل و صفحات تختهای چوبی و گرانول گفت: امید است که محصولات ما در این زمینه مورد توجه فعالان اقتصادی ایران قرار گیرد.
رودیونوف با بیان اینکه در جمهوری کارلیا بیش از ۷۰ واحد پرورش ماهی قزل آلا در مجموع تولید سالانه بیش از ۳۵ هزار تن دارند، افزود: ایران مقام اول در پرورش ماهی قزل آلا در دنیا را دارد، واحدهای تولید غذای ماهی فراوانی نیز در این کشور فعال هستند، در صورت موافقت کشور روسیه صادرات در این زمینه از چند شرکت ایرانی را آغاز خواهیم کرد، به جز غذای ماهی برای صادرات تخمکهای بارور شده ماهی قزل آلا به روسیه نیز برنامههایی داریم و نیاز ما در این زمینه حدود ۲۰ میلیون عدد است.
وی با اشاره به پیشرفت خوب جمهوری کارلیا روسیه در حوزه سنگ و پردازش آن گفت: شرکتهای فعال ما در این بخش علاقمند به تهیه انواع سنگهای معدنی و یا سنگ نما به رنگهای مشکی، سبز و سفید از ایران هستند تا محصولات خاصی تولید کنند.
این مقام مسئول روسی گفت: روابط میان جمهوری کارلیا و ایران تحت تأثیر تحریمهای آمریکا و غرب دچار مشکل شده است، برای بهبود این وضعیت استفاده از ظرفیت کریدور شمال- جنوب بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا جمهوری کارلیا مستقیم به آن دسترسی مستقیم دارد و از طرفی بنادر آستراخان و سنت پترزبورگ روسیه را به بنادر امیرآباد و بندرعباس ایران و بمبئی کشور هند متصل میکند، با شرکتهای ایرانی فعال در زمینه لجستیک برای بهبود وضعیت این کریدور گفتگو خواهیم کرد.
در پایان این سفر یکروزه، هیأت تجاری جمهوری کارلیا روسیه از صنایع عذایی مارین واقع در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد فعال در تولید محصولات دریایی و گروه صنعتی- پژوهشی زر در شهرستان ساوجبلاغ بازدید کردند.
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