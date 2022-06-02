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۱۲ خرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۲۸

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اعلام کرد؛

کشف ۱۵ تن برنج احتکاری در چهارمحال و بختیاری

کشف ۱۵ تن برنج احتکاری در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف ۱۵ تن برنج در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر امان‌اللهی با اشاره به کشف انبار احتکار برنج در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح بازدید از انبارها و محل‌های نگهداری و انبار کالا در سطح استان توسط مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس اقتصادی استان شناسایی شد.

وی افزود: مأموران برای بررسی‌های بیشتر به مکان مورد نظر اعزام و در بازرسی ۱۵ تن برنج ایرانی کشف کردند که پس از سیر مراحل قانونی تحویل انبار اموال تملیکی در استان شد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بر اساس نظر کارشناسان، ارزش تقریبی کالای مکشوفه ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: یک متهم در این رابطه نیز دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شده است.

کد مطلب 5505627

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