خبرگزاری مهر، گروه استانها: سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) فرصتی برای بازخوانی زندگی امامی است که در شرایط دشوار سیاسی، مسئولیت هدایت جامعه را بر عهده داشت و درسهای سیره آن حضرت برای جامعه امروز ضروری است.
شهادت امام حسن عسکری(ع) یادآور دوران پرفشار و حساسی از تاریخ تشیع است، دورانی که حکومت عباسی با نگرانی از جایگاه علمی، معنوی و اجتماعی امام، ایشان را تحت نظارت و محدودیتهای شدید قرار داده بود.
با این حال، این فشارها نتوانست مسیر هدایت امام و ارتباط ایشان با جامعه شیعه را متوقف کند و آن حضرت با تدبیر و بهرهگیری از شیوههای مختلف ارتباطی، رسالت خود را ادامه دادند.
سیره آن حضرت در مواجهه با محدودیتها، حفظ انسجام شیعیان و تقویت بصیرت و ایمان، آموزههایی است که میتواند برای جامعه امروز پر از درس باشد.
شناخت سیره اهل بیت(ع) بهترین راه برای تقویت وحدت و همدلی است
امام جمعه محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ایام شهادت ائمه اطهار(ع) فرصتی برای بازخوانی سیره و آموزههای این بزرگواران و توجه به درسهایی است که برای زندگی فردی و اجتماعی امروز ما دارند.
امام جمعه محلات تصریح کرد: امام حسن عسکری(ع) در دوران امامت خود با شرایط سخت سیاسی و اجتماعی مواجه بودند و بخش مهمی از دوران زندگی ایشان تحت نظارت و محدودیت حکومت عباسی سپری شد، اما این شرایط نتوانست مانع انجام رسالت الهی و هدایت جامعه توسط آن حضرت شود.
وی با اشاره به اهمیت بصیرت در سیره امام حسن عسکری(ع) تصریح کرد: یکی از درسهای مهم زندگی این امام بزرگوار، حفظ ایمان و پایبندی به اصول در شرایط دشوار است، انسان مؤمن نباید در برابر فشارها، تهدیدها و مشکلات از مسیر حق فاصله بگیرد و باید با بصیرت و شناخت درست، وظیفه خود را انجام دهد.
حجت الاسلام ربانی ادامه داد: ائمه اطهار(ع) همواره بر اخلاق، برادری، رعایت حقوق دیگران و ارتباط صحیح میان مردم تأکید داشتند و امام حسن عسکری(ع) نیز در سیره خود توجه ویژهای به اخلاق و تربیت مؤمنان داشتند، جامعهای که اخلاق و معنویت در آن تقویت شود، در برابر آسیبهای اجتماعی و فرهنگی نیز مقاومتر خواهد بود.
امام جمعه محلات با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف جامعه امروز، شناخت درست معارف اهل بیت(ع) است، گفت: شناخت سیره امام حسن عسکری(ع) نباید تنها به برگزاری مراسم عزاداری محدود شود، بلکه باید تلاش کنیم رفتار، اخلاق، صبر، تقوا و شیوه مواجهه آن حضرت با شرایط دشوار را در زندگی اجتماعی خود مورد توجه قرار دهیم.
وی با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام جامعه اسلامی بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) همواره مردم را به اتحاد و پرهیز از تفرقه دعوت کردهاند و امروز نیز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به این آموزه نیاز دارد چرا که دشمنان تلاش میکنند با ایجاد اختلاف و شکاف میان مردم، انسجام جامعه را تضعیف کنند و توجه به سیره اهل بیت(ع) میتواند زمینهساز تقویت وحدت و همدلی باشد.
وی تاکید کرد: شهادت امام حسن عسکری(ع) یادآور این حقیقت است که مسیر هدایت و حقیقت همواره با دشواریهایی همراه بوده است، اما آنچه اهمیت دارد حفظ ایمان، بصیرت و استقامت است، امروز نیز جامعه ما با الهام از سیره اهل بیت(ع) میتواند در برابر مشکلات و توطئهها با انسجام، آگاهی و پایبندی به ارزشهای دینی مسیر خود را ادامه دهد.
مصاحبه با استاد دانشگاه و کارشناس نذهبی
بصیرت و پایبندی به حق درس ماندگار امام عسکری(ع) برای جامعه امروز است
استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دوران امامت امام حسن عسکری(ع) یکی از مقاطع حساس تاریخ تشیع به شمار میرود، چراکه آن حضرت در شرایطی به هدایت جامعه پرداختند که حکومت عباسی نسبت به جایگاه علمی، معنوی و اجتماعی ایشان نگرانی جدی داشت و تلاش میکرد ارتباط امام با مردم را محدود کند.
حجت الاسلام محمد امیر رضوانی افزود: امام حسن عسکری(ع) بخش مهمی از دوران زندگی خود را در سامرا و تحت نظارت شدید دستگاه خلافت عباسی سپری کردند و این فشارها تا جایی بود که رفتوآمد و ارتباطات ایشان نیز تحت کنترل قرار داشت، اما محدودیتهای سیاسی و امنیتی نتوانست مانع انجام رسالت دینی و هدایت پیروان آن حضرت شود.
استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مذهبی گفت: لقب عسکری با محل اقامت امام حسن عسکری(ع) در سامرا ارتباط دارد زیرا آن حضرت در محدودهای نظامی موسوم به «عسکر» سکونت داشتند و به دلیل شرایط خاص زندگی و مراقبت حکومت عباسی، این لقب برای ایشان شهرت یافت.
حجتالاسلام رضوانی ادامه داد: شدت فشار حکومت عباسی بر امام حسن عسکری(ع) نشاندهنده نگرانی آنان از نفوذ اجتماعی و جایگاه ایشان در میان مردم بود، امام حتی ناچار بودند به صورت منظم در دربار حاضر شوند و در مقطعی نیز تحت بازداشت و محدودیت قرار گرفتند، اما این اقدامات نتوانست جایگاه امام را در میان شیعیان تضعیف کند.
وی تصریح کرد: یکی از تدابیر مهم امام حسن عسکری(ع) برای حفظ ارتباط با شیعیان، استفاده از نمایندگان مورد اعتماد و همچنین مکاتبه با پیروان بود، این شیوه ارتباطی در شرایطی که امکان دیدار مستقیم با امام برای بسیاری از شیعیان وجود نداشت، نقش مهمی در پاسخگویی به مسائل دینی و حفظ ارتباط جامعه شیعه با امام داشت.
حجتالاسلام رضوانی تصریح کرد: سیره امام حسن عسکری(ع) نشان میدهد که در شرایط سخت نیز میتوان با تدبیر و شناخت درست از ظرفیتهای موجود، مسیر هدایت جامعه را ادامه داد، آن حضرت اجازه ندادند فشارهای سیاسی و محدودیتهای حکومت عباسی موجب فاصله گرفتن مردم از معارف دینی شود و با روشهای مختلف، ارتباط اعتقادی جامعه شیعه را حفظ کردند.
وی با اشاره به اهمیت دوران پایانی امامت امام حسن عسکری(ع) گفت: یکی از مسائل مهم این دوره، آمادهسازی جامعه شیعه برای دوران غیبت امام زمان(عج) بود، شیعیان در این دوره به تدریج با شیوه ارتباط غیرمستقیم با امام و نقش نمایندگان آشنا شدند و این روند، زمینهای برای مواجهه جامعه شیعه با دوران غیبت فراهم کرد.
سیره امام حسن عسکری(ع) الگویی کامل برای جامعه در برابر سختی ها است
کارشناس مذهبی و فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) اظهار کرد: بررسی دوران امامت آن حضرت نشان میدهد که یکی از مهمترین ویژگیهای این دوره، مدیریت جامعه شیعه در شرایط اختناق و فشار سیاسی بود؛ شرایطی که امام را ناگزیر میکرد برای حفظ ارتباط با پیروان و جلوگیری از ایجاد شکاف در جامعه شیعه، از شیوههای غیرمستقیم و حسابشده استفاده کنند.
حجت الاسلام سید محمد حسین فتحی افزود: حکومت عباسی نسبت به جایگاه اجتماعی و نفوذ فکری امام حسن عسکری(ع) حساسیت ویژهای داشت و به همین دلیل، زندگی آن حضرت در سامرا با محدودیت و نظارت همراه بود، علت این فشارها را باید در نگرانی حکومت از نفوذ امام و ارتباط ایشان با شیعیان جستوجو کرد بنابراین محدود کردن رفتوآمد و ارتباطات امام، در واقع تلاشی برای قطع پیوند میان رهبری دینی و بدنه جامعه بود.
کارشناس مذهبی ادامه داد: در چنین شرایطی، امام حسن عسکری(ع) با ایجاد و تقویت شبکهای از نمایندگان مورد اعتماد، اجازه ندادند ارتباط جامعه شیعه با محور هدایت دینی از بین برود و این شبکه کارکردی اجتماعی و اعتقادی داشت و موجب میشد شیعیان ضمن دریافت پاسخ مسائل خود، احساس نکنند در شرایط فشار و محدودیت تنها و بدون راهنما هستند.
حجتالاسلام فتحی گفت: انتخاب افراد مورد اعتماد برای ارتباط با شیعیان، نشاندهنده نوعی مدیریت هوشمندانه در شرایط دشوار بود و استمرار این مسیر نشان میدهد که ارتباط سازمانیافته با جامعه شیعه، بخشی از روند آمادهسازی آنان برای شرایط دوران غیبت امام زمان(عج) بوده است.
وی تصریح کرد: اگر امام در آن شرایط صرفاً به ارتباط مستقیم و آشکار با مردم اکتفا میکرد، با توجه به نظارت شدید حکومت، احتمال قطع ارتباط با بخش زیادی از جامعه شیعه وجود داشت بنابراین استفاده از نمایندگان و نامهنگاری، یک انتخاب متناسب با شرایط زمان بود که امکان انتقال معارف، پاسخگویی به مسائل و حفظ انسجام اعتقادی شیعیان را فراهم میکرد.
امام جماعت روستای خلیفهکندی گفت: یکی از درسهای مهم این سیره برای جامعه امروز، ضرورت شناخت درست شرایط و انتخاب شیوه مناسب برای مواجهه با فشارها است، جامعهای که جریانهای فکری و رسانهای مختلف آن را تحت تأثیر قرار میدهند، بیش از هر زمان دیگری به بصیرت، قدرت تشخیص و ارتباط صحیح با منابع معتبر نیاز دارد.
حجتالاسلام فتحی ادامه داد: در شرایط کنونی اگر جامعه در برابر فشارهای رسانهای و عملیات روانی دشمن فاقد تحلیل و انسجام باشد، زمینه برای شکلگیری شایعات، اختلاف و بیاعتمادی فراهم میشود.
کارشناس مذهبی و فرهنگی گفت:همانگونه که امام حسن عسکری(ع) در شرایط اختناق با حفظ ارتباط میان شیعیان و محور هدایت، مانع از گسست جامعه شد، امروز نیز تقویت ارتباطات اجتماعی، افزایش سواد رسانهای و رجوع به منابع معتبر میتواند در حفظ انسجام جامعه نقش داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت آمادهسازی جامعه برای دوران غیبت اظهار کرد: یکی از ابعاد مهم دوران امام حسن عسکری(ع)، آماده کردن شیعیان برای شرایطی بود که دسترسی مستقیم به امام وجود نداشت، این موضوع به جامعه شیعه میآموخت که در مسیر اعتقادی خود تنها به ارتباط ظاهری و مستقیم وابسته نباشد، بلکه از طریق سازوکارهای مورد اعتماد و تربیتیافته، ارتباط دینی و فکری خود را حفظ کند.
حجتالاسلام فتحی بیان کرد: مهمترین پیام سیره امام حسن عسکری(ع) در شرایط کنونی این است که در شرایط فشار، حفظ انسجام بدون بصیرت و مدیریت امکانپذیر نیست و جامعه برای عبور از بحرانهای فکری و رسانهای باید قدرت تشخیص، وحدت و اعتماد به منابع معتبر را تقویت کند و این همان درسی است که میتوان از شیوه مدیریت امام حسن عسکری(ع) در یکی از دشوارترین دورههای تاریخ تشیع آموخت.
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