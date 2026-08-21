۹۰ هزار هکتار از اراضی آبدانان را جنگل تشکیل می دهد

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل‌ها و مراتع به عنوان سرمایه‌های ارزشمند طبیعی، اظهار داشت: مشارکت عشایر و جوامع محلی، یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای حفظ و حراست از این عرصه‌هاست و بدون همراهی و همکاری مردم، هیچ برنامه‌ای در حوزه حفاظت از منابع طبیعی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی با تأکید بر اینکه عشایر به عنوان ساکنان دیرینه این مناطق، نقش بی‌بدیلی در نگهداری از جنگل‌ها و مراتع دارند، افزود: حفاظت از منابع طبیعی تنها با قانونمندی و ابزارهای اداری محقق نمی‌شود و نیازمند عزمی ملی و مشارکت آگاهانه همه اقشار جامعه به ویژه کسانی است که به طور مستقیم با طبیعت سر و کار دارند و این مشارکت، می‌تواند میراث ارزشمند جنگل‌ها و مراتع را برای نسل‌های آینده حفظ کند.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام با اشاره به اینکه از ۲۴۰ هزار هکتار اراضی شهرستان آبدانان، حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار هکتار آن را اراضی جنگلی تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: حفاظت از این سرمایه بزرگ طبیعی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و همچنین جوامع محلی است و خوشبختانه در سال‌های اخیر، شاهد همکاری و تعامل خوبی میان جنگلبانان و عشایر منطقه بوده‌ایم که این تعامل، می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر نقاط استان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حفاظت از طبیعت، وظیفه‌ای همگانی است، خاطرنشان کرد: هرگونه آسیب به جنگل‌ها و مراتع، به طور مستقیم بر زندگی و معیشت مردم تأثیرگذار است و همه باید در این مسیر احساس مسئولیت کنند و انتظار می‌رود که با استمرار این همکاری‌ها، شاهد حفظ و صیانت بهتر از عرصه‌های طبیعی استان باشیم و این رویکرد مشارکتی، بتواند به عنوان یک راهبرد مؤثر در مدیریت منابع طبیعی تداوم یابد.