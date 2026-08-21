به گزارش خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ قطعی برق در هفتههای اخیر به یکی از دغدغههای جدی شهروندان، کسبه و مراکز تجاری تبدیل شده است؛ اما آنچه بخشی از فعالان اقتصادی را بیش از خود خاموشیها گلایهمند کرده، بیاطمینانی نسبت به زمان اجرای برنامههای اعلامشده است.
برخی کاسبان میگویند وقتی جدول خاموشی اعلام میشود، ناچارند فعالیت روزانه خود را بر اساس همان زمانبندی تنظیم کنند؛ مغازه را تعطیل کنند، سفارشها را جابهجا کنند، فعالیت کارکنان را کاهش دهند یا حتی به مشتریان اعلام کنند که در ساعت مشخص امکان ارائه خدمات وجود ندارد.
جدول رسمی؟!
با این حال، در برخی موارد خاموشی اعلامشده اجرا نمیشود و برق در زمان مقرر قطع نمیشود؛ موضوعی که از نگاه کسبه، به همان اندازه قطعی برق برای آنها مشکل ایجاد میکند، چرا که برنامهریزی انجامشده بر مبنای یک جدول رسمی بوده است.
یکی از کاسبان بجنوردی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی جدول خاموشی اعلام میشود، ما مجبوریم کارمان را بر اساس همان جدول تنظیم کنیم. اگر قرار باشد برق از ساعت مشخصی قطع شود، بعضی مغازهها تعطیل میکنند یا مشتری را برای زمان دیگری میگذارند.
وی افزود: مشکل اینجاست که گاهی برق طبق جدول قطع نمیشود. ما مغازه را تعطیل کردهایم، کارمند را مرخص کردهایم یا به مشتری گفتهایم خدمات ارائه نمیشود، اما در نهایت برق قطع نمیشود و عملاً یک روز کاری را از دست دادهایم.
این کاسب ادامه داد: از طرف دیگر، نمیتوانیم به دلیل اینکه یک روز برق قطع نشده، تصور کنیم روز بعد هم قطعی انجام نمیشود؛ بنابراین مجبوریم همچنان جدول را جدی بگیریم و بر اساس آن برنامهریزی کنیم.
این وضعیت در مراکز تجاری نیز مشکلات خاص خود را دارد؛ جایی که فعالیت مجموعهای از واحدهای صنفی، خدماتی و تفریحی به برق وابسته است و تصمیم درباره تعطیلی یا ادامه فعالیت، باید پیش از شروع ساعت خاموشی گرفته شود.
تعطیلی سینما بر اساس جدول خاموشی
وحید بطالبلویی، کارمند پردیس سینمایی بجنورد، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر جدول خاموشی بر فعالیت سینما اظهار کرد: طبق جدول اعلامشده، برای مجتمع تجاری هماگ دو نوبت خاموشی از ساعت ۱۷ تا ۱۹ و از ساعت ۲۱ تا ۲۳ اعلام شده بود.
وی افزود: ما بر اساس همین جدول برای روز سهشنبه تصمیم گرفتیم سینما را تعطیل کنیم و بلیتهای فروختهشده را نیز لغو و وجه آن را به مشتریان برگرداندیم.
بطالبلویی ادامه داد: متأسفانه در نهایت خاموشی اعلامشده برای مجتمع تجاری انجام نشد؛ یعنی مجموعه بر اساس جدول رسمی تعطیل شده بود، اما برق قطع نشد و در نتیجه هم سینما فعالیت نکرد و هم بلیتهایی که فروخته شده بود لغو شد.
وی گفت: مسئله فقط خسارت مالی نیست؛ وقتی برنامه خاموشی اعلام میشود، مجموعه باید از قبل تصمیم بگیرد، سانسها را جابهجا یا لغو کند، به مردم اطلاعرسانی کند و نیروی انسانی خود را نیز بر اساس آن تنظیم کند. اگر خاموشی اجرا نشود، تمام این برنامهریزیها بلااستفاده میشود.
خاموشی و بلاتکلیفی در پارکینگها
موضوع دیگری که برخی شهروندان به آن اشاره میکنند، وضعیت پارکینگ مراکز تجاری در زمان قطعی برق است.
یکی از شهروندان بجنوردی که خودرو خود را در پارکینگ مجتمعهای تجاری پارک میکند، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی در جدول اعلام میشود برق یک مجتمع در ساعت مشخصی قطع میشود، طبیعی است که تصور کنیم پارکینگ هم ممکن است با مشکل مواجه شود و ترجیح میدهیم خودرو را قبل از زمان اعلامشده خارج کنیم.
وی افزود: بعضی روزها طبق جدول منتظر قطعی برق هستیم اما برق قطع نمیشود. همین موضوع باعث میشود برای روز بعد هم تصور کنیم شاید شرایط مشابه باشد، اما روز بعد خاموشی انجام میشود و برنامه ما به هم میریزد.
این شهروند ادامه داد: اگر زمان خاموشی دقیق و قابل پیشبینی باشد، مردم میتوانند خودشان را با آن هماهنگ کنند؛ مشکل اصلی زمانی است که نمیدانیم جدول اعلامشده دقیقاً اجرا میشود یا نه.
گرمای مرداد و فشار مضاعف بر کسبه
در شرایطی که گرمای مردادماه همچنان ادامه دارد، قطع برق علاوه بر مشکلات اقتصادی، شرایط کاری و حضور مردم در محیطهای تجاری را نیز دشوارتر میکند.
برخی کسبه معتقدند اگرچه با کاهش دمای هوا در هفتههای آینده ممکن است بخشی از فشار ناشی از خاموشیها کاهش یابد، اما مسئله اصلی همچنان بیاطمینانی نسبت به زمان اجرای خاموشیهاست.
یکی از کسبه گفت: ما شرایط کشور و مشکلات مربوط به تأمین برق را درک میکنیم و میدانیم مدیریت مصرف در شرایط فعلی ضروری است، اما انتظار داریم برنامهای که اعلام میشود تا حد امکان دقیق باشد تا بتوانیم بر اساس آن برای کسبوکارمان تصمیم بگیریم.
وی افزود: کاسب نمیتواند هر روز منتظر بماند که برق قطع میشود یا نه. باید از قبل برای کارکنان، مشتریان، سفارشها و فعالیت روزانه برنامه داشته باشد.
ضرورت اطلاعرسانی دقیقتر
قطعی برق، چه اجرا شود و چه نشود، زمانی برای فعالان اقتصادی مشکلساز میشود که امکان پیشبینی آن وجود نداشته باشد. کسبه میگویند اجرای دقیق جدول یا اطلاعرسانی سریع درباره تغییر برنامه میتواند بخش قابل توجهی از خسارت و سردرگمی ایجادشده را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، انتظار میرود شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در کنار اجرای برنامههای مدیریت بار، سازوکار اطلاعرسانی درباره تغییر یا لغو خاموشیهای اعلامشده را نیز تقویت کند تا واحدهای صنفی و مراکز تجاری بتوانند تصمیمهای خود را بر مبنای اطلاعات دقیق اتخاذ کنند.
با توجه به اینکه بخشی از فشار مصرف برق ناشی از گرمای هواست، کاهش دما میتواند در ادامه تابستان به بهبود شرایط کمک کند؛ با این حال، برای کسبه و مراکز خدماتی، آنچه اهمیت بیشتری دارد، قابل پیشبینی بودن برنامه خاموشی و اطلاعرسانی دقیق درباره تغییرات آن است.
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