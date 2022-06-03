به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، رژیم صهیونیستی در سال جاری میلادی روند ترور هدفمند فلسطینیها را شدت بخشیده است.
بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون، ۶۲ فلسطینی به شهادت رسیدهاند. این در حالی است که تنها در ۲۴ ساعت اخیر پنج فلسطینی در غزه و کرانه باختری از سوی ماشین جنگی رژیم صهیونیستی شهید شدهاند.
در میان ۶۲ فلسطینی به شهادت رسیده، ۱۳ کودک حضور دارند. عادل خضر مدیر دفتر منطقهای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا در این باره میگوید: از ابتدای سالجاری میلادی ۱۳ کودک فلسطینی به شهادت رسیدهاند، که این رقم تقریباً نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
نظامیان متجاوز رژیم صهیونیستی جمعه هفته گذشته در آخرین دور از جنایات کودککشی خود، یک کودک ۱۴ ساله فلسطینی به نام «زید محمد سعید غنیم» از منطقه «بیت لحم» را به ضرب گلوله به شهادت رساندند. اکثر فلسطینیها که توسط نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدهاند شامل غیرنظامیان، زن، کودک و نوجوان بوده اند.
نظر شما