کرونا غیر قابل پیش بینی است/ وضعیت آبی در ۱۲ شهرستان گیلان

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت کرونا در استان گیلان، اظهار کرد: در هفته‌های شاهد تداوم روند نزولی کرونا در کشور و به ویژه استان گیلان هستیم.

وی با بیان اینکه در این مدت هم در تعداد مجموع بستری‌های و هم بستری‌های روزانه روند نزولی بوده است، تأکید کرد: کرونا نشان داده غیر قابل پیش بینی است لذا شهروندان از هر گونه عادی انگاری باید پرهیز کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۶ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند، گفت: طی شبانه روز گذشته نیز ۱۲ بیمار جدید در مراکز درمانی گیلان پذیرش و بستری شدند.

وی به وخامت حال ۱۲ بیمار کرونایی اشاره و اضافه کرد: با انتقال دو بیمار بد حال به بخش مراقبت‌های ویژه تعداد بیماران کرونایی بستری در این بخش به ۱۲ نفر رسید.

مهرابیان با تأکید بر لزوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و توجه جدید به تکمیل نوبت‌های واکسیناسیون، تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس اعلام وزارت بهداشت با تغییر رنگ دو شهرستان رضوانشهر و سیاهکل در مجموع ۱۲ شهرستان استان گیلان در وضعیت آبی قرار دارند.

وی اضافه کرد: شهرستان‌های املش، بندرانزلی، رودبار، شفت و ماسال نیز همچنان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.