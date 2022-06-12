۱۳ نانوایی متخلف در استان قزوین تعطیل شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسنپور در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین که صبح یکشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: در هفتههای گذشته و پس از اجرایی شدن طرح حذف ارز ترجیهی در استان قزوین ۱۴۵۵ فقره تخلف به ثبت رسیده است که برای ۹۴ درصد از این موضوعات حکم صادر شده و ۱۱۲ میلیارد ریال جریمه نیر از این باب اخذ شده است.
سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین ابراز کرد: سرعت رسیدگی به پروندهها نیز در تعزیرات حکومتی قزوین تغییر کرده است و در گذشته روال رسیدی به پروندهها تا صدور حکم حدود ۸ روز طول میکشید ولی در حال حاضر این زمان به ۶ روز تقلیل یافته است.
وی بیان کرد: در این بازه زمانی ۳۸۴ تیم مشترک بازرسی در استان فعالیت کرده، ۷۴۵ مورد بازرسی صورت گرفته و ۳۶۴ پرونده نیز تشکیل شده است.
این مسئول تبیین کرد: هم اکنون ۱۳ نانوایی در استان قزوین تعطیل شده و فراوانی تخلفات در کالاهایی نظیر برنج، آردریال روغن خوراکی و … بیشتر به چشم میآید، بیشترین مشکلات در زمینه گرانفروشی بوده که ۱۷ درصد شکایات را شامل میشود و در رتبههای بعدی کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و… قرار میگیرد.
حسنپور عنوان کرد: از تعداد ۱۶۲۷ واحد نانوایی در استان، حدود ۱۶ درصد نانواییها تخلفات گوناگون داشتهاند که این آمار نگرانکننده است و لازم است تذکرات لازم به متخلفان داده شود.
وی افزود: در حوزه احتکار ۴۶ پرونده تشکیل و در حوزه آرد و نان نیز ۲۵۹ پرونده تشکیل شده و جمع محکومیتها بیش از پنج میلیارد بوده است.
حسنپور خاطرنشان کرد: در شرایط سخت این نحوه بازرسیها پاسخگو نبوده و لازم است بازرسیها بهصورت پیشگیرانه و هوشمند باشند.
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