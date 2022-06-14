چرا سیاست«هزار ضربه چاقو» رژیم صهیونیستی در قبال ایران شکست خورد؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: اندیشکده آمریکایی آتلانتیک کانسیل روز دوشنبه در مقاله ای با اعتراف به این که هیچیک از اقدامات غرب و رژیم صهیونیستی تاکنون برای توقف برنامه هسته ای ایران و یا تغییر سیاست این کشور موفق نبوده است اعتراف کرد: سیاست «هزار ضربه چاقو» که به ادعای نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در برابر ایران در پیش گرفته شده بود شکست خورده است.

نویسنده مقاله دنی سیترینویچ که از مقام های کهنه کار وزارت اطلاعات رژیم صهیونیستی برای تحقیق در امور ایران است، با اشاره به اقدامات تروریستی این رژیم علیه تهران از جمله ترور دانمشندان هسته ای اذعان داشت که مقام های گذشته و حال رژیم صهیونیستی همیشه در صدد بودند تا از هر طریق ممکن به تخریب و توقف برنامه هسته ای ایران دست یایند. با این وجود اکنون چنین به نظرمی رسد که هیچیک از آن اقدامات نتوانسته است آنها را به نتیجه دلخواه برساند.

در این مقاله آمده است: در جهانی که نیازمند نفت و انرژی و در پی دور زدن تحریم هاست دیگر سیاست "فشار حداکثری" رییس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ هم کارگر نخواهد بود و درآمد نفتی ایران با وجود اعمال سیاست فشار حداکثری، خود حاکی از همین واقعیت است.

ترامپ در سال ۲۰۱۸ و پس از خروج توافق هسته ای با ایران، موسوم به برجام، تحریم های شدید جدیدی را علیه این کشور اعمال کرد و کارزاری را به نام فشار حداکثری برای از بین بردن اقتصاد ایران آغاز نمود. با این وجود ایران توانست با اتخاذ سیاست های مناسب و جایگزین کردن گزینه های بومی و منطقه ای سیاست فشار حداکثری غرب را شکست دهد و تا آنجا پیش برود که به اعتراف پایگاه خبری بلومبرگ آمریکا به الگوی موفقی برای سایر کشورهای تحت تحریم از جمله روسیه بدل شود.

نویسنده مقاله آتلانتیک کانسیل با اعتراف به این که ایران در دور زدن تحریم ها مهارت پیدا کرده است افزود: پس از جنگ اوکراین ائتلافی از کشورهای تحت تحریم با شرکت ایران، روسیه و چین تشکیل شده که قصد آن نادیده گرفتن تحریم هاست. دولت جو بایدن هم به دلیل قیمت بالای بنزین تمایلی ندارد فشار بیشتری به ایران وارد کند و همسایگان عرب این کشور هم در حوزه خلیج فارس به دلیل هراسی که از ایران دارند تمایلی به اجرای تحریم ها ندارند.

از سال ۲۰۰۳ به بعد هیچ تهدید نظامی قابل قبولی علیه ایران وجود نداشته است و آخرین مورد زمانی بود که نیروهای آمریکایی پس از تهاجم این کشور به عراق و افغاستان در آن کشورها و نزدیک به مرز ایران حضور داشتند. اما با توجه به بحران های موجود و تمایل آمریکا به کاهش حضور نظامی اش در خاورمیانه دیگر اعمال چنین تهدیداتی عملی نیست.

نویسنده مقاله با اعتراف به این نکته که دانش بالایی در ذهن تعداد بیشمار دانشمندان هسته ای ایران وجود دارد اذعان داشت: این تعداد بسیار بالاتر از آنست که قابل از بین بردن باشد. حتی اگر تمام تاسیسات هسته ای ایران به طرز معجزه آسایی همین فردا از بین برود، باز این کشور می تواند به دلیل وجود فناوری بالایی که از آن برخوردارست ظرف مدت چند ماه آنها را جایگزین کند.