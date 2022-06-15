«رویداد وصل» جدید روی پیشخان آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، صد و سومین شماره ماهنامه فرهنگی تشکیلاتی حلقه وصل، ویژه خردادماه ۱۴۰۱ با نگاهی ویژه به مجموعه‌های منتخب در همایش یک روزه جایزه وصل، منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است.

همایش یک روزه «جایزه وصل» به عنوان برنامه پایانی رویداد وصل برگزار شد و در آن ۱۲ فعالیت برتر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی که در سال ۱۴۰۰ به صورت ماهانه با ارزیابی کارشناسان فرهنگی برتر برگزیده شده بودند، به معرفی فعالیت‌های خود پرداختند. گفتگو با نمایندگان این ۱۲ فعالیت برتر در قالب پرونده «لعل» به چاپ رسیده است.

شهرام واحدی از فعالان جامعه فرهنگی «فتح‌الفتوح» مهمان یکی از گفتگوهای «لعل» است. وی در تشریح فعالیت‌های مربوط به این مجموعه و برگزاری رویداد طلیعه با بیان اینکه فعالیت‌های تربیتی در کشور دچار ضعف است تصریح کرده است: اگر به فرض، در هر استان ۶۰ مجموعه دانش‌آموزی تربیتی وجود داشته باشد و در هر مجموعه ۲۵۰ دانش‌آموز حضور پیدا کنند، در کل حدود ۵۰۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش این تشکل‌های تربیتی خواهند بود، در حالی که در سطح کشور نزدیک ۱۵ میلیون دانش‌آموز مشغول تحصیل هستند.

در گفتگویی دیگر حلقه وصل با مهدی کلانتری، مدیر کارگروه رشد و پیشرفت مجمع نوشت‌افزار، درباره نمایشگاه الگونما صحبت کرده است. کلانتری در این گفتگو علاوه بر بیان گوشه‌هایی از نابسامانی‌های بازار نوشت‌افزار و تولید شخصیت در ایران، دغدغه‌ای را که موجب رسیدن او به جایگاه کنونی شده، شرح داده است. وی معتقد است: اگر گروه‌های فرهنگی کشور، هر کدام به دنبال حل مسأله‌ای باشند و برای این کار به رصد دقیق فضا دست بزنند، حساسیت نیروهای تأثیرگذار را برانگیزند و مسئولان را برای حضور در میدان ترغیب کنند، مسائل یکی‌یکی حل خواهند شد.

دیگر مهمان «لعل» شماره صد و سوم، امیر مسعود استادحسین است که سردبیری برنامه «انارستان» و پس از آن برنامه‌های «نارنجستان» و «هی‌وا» در سیمای مراکز یزد و زنجان را بر عهده داشته است. استادحسین درباره نحوه انتخاب موضوع این برنامه‌های تلویزیونی گفته است: تغذیه سالم به عنوان حوزه‌ای برگزیده شد که می‌توانست محل تمرکز تلاش‌های جمعی باشد. در واقع تمام مکاتب طبی، رکن اول سلامت را بر تغذیه سالم مبتنی می‌کنند و در این موضوع، کمترین اختلاف بین همه وجود دارد.

حسن سلطانی، مدیر مؤسسه بابازی در گفتگو با حلقه وصل در مورد اهمیت موضوع بازی گفته است: بعد از گذشت بیش از چهار دهه از حیات جمهوری اسلامی، علی‌رغم وجود یک نظام فکری منسجم و بنیادی، هنوز برای تفریح برنامه‌ای نداریم. در این شرایط وقتی الگویی از جانب ما ارائه نشود، غرب الگوهای خود را غالب می‌کند.

یکی دیگر از ارائه‌های مربوط به فعالیت‌های برتر سال ۱۴۰۰، به رویداد «به اضافه مردم» مربوط می‌شد که با حضور مهدی کریمیان برگزار شد. کریمیان درباره این رویداد با حلقه وصل به گفتگو نشست و درباره یافته‌هایی که موجب شد ایده برگزاری این رویداد مطرح شود خاطرنشان کرد: مانع اصلی کار فرهنگی مردمی، فضای کلان فکری حاکم بر مدیران مجموعه‌ها و تشکل‌ها وجود دارد و اگر بناست کاری کنیم، باید تمرکز بر تغییر این فضای فکری باشد.

زهرا مرادیان، دبیر اجرایی قرارگاه فرهنگی مردمی سردار سلیمانی و مدیر اجرایی گروه بیت‌الزهرا (س) است که به صورت محله‌محور در استان کهگیلویه و بویراحمد مشغول فعالیت است. وی که به عنوان نماینده بانوان فعال در سی‌سخت در همایش یک روزه حضور پیدا کرده بود، به تشریح فعالیت‌های شبکه بیت‌الزهرا (س)، خصوصاً در جریان زمین لرزه سی‌سخت پرداخت. به عقیده مرادیان سازماندهی شبکه بیت‌الزهرا (س) بسیار ویژه بوده است. وی در این باره توضیح داده است: سازماندهی و فعالیت گروه‌های بیت‌الزهرا (س) به شکلی است که هر کدام از خانم‌ها از توان و ظرفیت رهبری گروهی برخوردار است، به طوری که اگر با هر کدام از آنان صحبت کنید، تصور خواهید کرد او در رأس مجموعه قرار دارد.

رویداد «إلی أصحاب الحسین (ع)» از جمله برنامه‌های خودجوش بود که در اربعین ۱۴۰۰ در شهر اصفهان انجام شد. محمد صافی، معاون شبکه‌سازی و هدایت عملیات جبهه فرهنگی اجتماعی استان اصفهان و از مسئولان برگزاری این رویداد، در گفتگوی دیگری که در «لعل» منتشر شده، به تشریح برخی جوانب اجرای این عملیات پرداخته است.

مهدی سلطانی‌نژاد مسئول مؤسسه نور و نشاط رضوی و مدیر سامانه قهرمان من نیز با «لعل» همراه شده است. به عقیده وی کسی که بخواهد امورات یک مؤسسه فرهنگی را بگذراند، باید بسیاری از فعالیت‌های زندگی عادی خود را کنار بگذارد، خصوصاً در صورتی که شبکه‌ای برای هم‌افزایی و معرفی آنان وجود نداشته باشد.

بخش دیگری از «لعل» به گفتگو با علی دارا، معاون عملیات جبهه فرهنگی اجتماعی استان گیلان و یکی از عوامل رویداد سردار تا سردار اختصاص پیدا کرده است. وی درباره انتخاب دو شخصیت حاج قاسم و میرزا کوچک برای این رویداد گفته است: نقاط مشترک فراوانی بین حاج قاسم و میرزا کوچک خان وجود دارد: هر دو جبهه‌سازی و شبکه‌سازی کرده‌اند و اهداف خود را با ظرفیت‌های مردم دنبال کرده‌اند. مهم‌تر از همه خدمات اجتماعی هر دو شخصیت است: میرزا کوچک خان در زمان قحطی خدمات ارائه کرد و حاج قاسم در جریان سیل خوزستان

فعالیت مجموعه هنر هیأت و برگزاری سوگواره‌های عکس و پوستر هیآت، موضوع گفتگوی حلقه وصل با حجت‌الاسلام محمد جواد رنجبر بود. رنجبر در این گفتگو درباره دستاوردهای این سوگواره تصریح کرده است: در طول سال‌های فعالیت این مجموعه، با جذب هنرمندان و دعوت آنان در کارگاه‌های آموزشی، یک شبکه هوشمند از هنرمندان به وجود آمده که با درک موقعیت و شناخت عرصه‌ها، می‌دانند در لحظه چه اقدامی از خود نشان دهند.

دیگر گفتگوی «لعل» با سید حسین حاتمی صورت گرفته است. وی در این گفتگو از تلاش‌هایی سخن گفته که برای ترویج جلسات روضه خانگی در عصر فضای مجازی و همه‌گیری کرونا، صورت گرفته است. وی خاطرنشان کرده است: شاید در نگاه اول شور و عظمت تعظیم شعائر در هیأت‌های بزرگ، بیشتر به چشم آید، ولی باید حواسمان باشد که بچه‌ها در روضه‌های خانگی طعم شیرین مسئولیت‌پذیری را می‌چشند و ارتباط دو طرفه در محیطی اهل‌بیتی را بهتر تجربه می‌کنند.

حسین شکاری، دبیر جشنواره قهرمان من نیز دیگر مهمان حلقه وصل بود. شکاری اظهار کرده است: احتمالاً اگر از هر کودک یا نوجوان ایرانی بخواهید چند ابرقهرمان معرفی کند، از بتمن و سوپرمن و بن‌تن و امثال آن نام می‌برند، اما اگر از آنان بخواهید از چند قهرمان ایرانی نام ببرند، بعید است بتوانند به بیش از دو سه نفر اشاره کنند. این یک فاجعه است!

‌همچنین در پرونده «هلاهل»، ضمیمه طنز شماره صد و سوم، بحران جمعیت موضوع طنزپردازی گروه طنز حلقه وصل شده است. گروه طنز حلقه وصل متشکل از شماری طنزپردازان جوان از سراسر ایران است که هر ماه با انتشار شعر، نثر و کاریکاتور در موضوعی خاص، پرونده هلاهل را منتشر می‌کنند و این شماره به معضل پیری جمعیت ایران و جایگزینی حیوان خانگی پرداخته‌اند.

بخش «قدح» نشریه حلقه وصل نیز هر ماه گلچینی از آخرین فعالیت‌ها و تلاش‌های فعالان فرهنگی در سراسر کشور را به اطلاع خوانندگانش می‌رساند. همچنین برای آگاهی از آخرین اخبار جبهه فرهنگی می‌توانید به پایگاه خبری hvasl.ir مراجعه کنید.