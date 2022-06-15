به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان ریحانیان مدیر دبیرخانه دومین جشنواره کتاب‌های دینی ادبی کودک و نوجوان انجمن ترویج زبان و ادب فارسی اعلام کرد ارسال آثار به جشنواره تا ۳۱ خرداد ماه تمدید شده است.

این تمدید به دلیل استقبال ناشران صورت گرفته و حتی تعدادی از کتاب‌ها توسط خود نویسندگان ارسال شده است. تاکنون بیش از دویست جلد کتاب دینی به دبیرخانه انجمن ترویج زبان و ادب فارسی رسیده است. کار داوری از اوایل تیرماه آغاز خواهد شد و جلسات داوری به صورت حضوری برگزار می‌شود.

تاکنون جلسات اولیه با حضور مریم جلالی رئیس کارگروه ادبیات کودک و نوجوان انجمن ترویج و معصومه محمدی دبیر علمی جشنواره کتاب‌های دینی ادبی کودک و نوجوان جهت برنامه‌های پیش رو برگزار شده است. هدف از این جشنواره ارتقا کیفیت کتاب‌های دینی ادبی کودک و نوجوان است.