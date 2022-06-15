افت فشار آب در لامرد/ چاه ریزش کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از شهروندان لامردی طی تماس تلفنی با مهر از افت فشار آب در شهر لامرد گلایه کردند.

در این راستا مسعود مسعودنیا رئیس آبفای شهری لامرد ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت افت فشار آب و مشکلات خاص خود در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دلیل افت فشار آب در سطح شهر لامرد، ریزش جداره دوچاه آبرسان نیدان و خینه است که از مدار خارج شده است.

وی افزود: تمام تلاشمان این است که تا کمتر از یک هفته آینده یکی از چاه‌های آب وارد مدار شود، و تا حد زیادی مشکلات شهروندان حل شود.

رئیس آبفای لامرد در پاسخ به سوال تعدادی از شهروندان که «آب شهر لامرد رابه منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر و.... فروخته و انتقال داده می‌شود و این امر هم یکی از دلایل بحران آب در لامرد است» اظهار کرد: این سایت دو حلقه چاه مجزا در فاریابو دارد که ربطی به تأسیسات آبفا و شبکه آب شهری ندارد.

وی افزود: ریزش جداره دو چاه نیدان و خینه باعث کمبود آب و یا افت فشار آب شده و ظرف چند روز آینده تنش بی آبی لامرد مرتفع خواهد شد.