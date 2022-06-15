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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۳۱

امروز ۲۵ خرداد ماه؛

قیمت مرغ گرم در بازار تهران

قیمت مرغ گرم در بازار تهران

تازه‌ترین قیمت مرغ گرم امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ در بازار تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی، قیمت مرغ گرم امروز سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ در بازار تهران به شرح زیر اعلام می‌شود.

عنوان قیمت به تومان
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) ۵۵,۵۰۰
ران مرغ بدون پوست، بدون دنبالچه چربی سر ساق ۶۳,۵۰۰
مغز ران بدون پوست، بدون استخوان ۶۸,۵۰۰
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق ۷۶,۰۰۰
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال ۷۸,۴۰۰
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو ۷۶,۵۰۰
ران و سینه بدون پوست، بدون دنبالچه شش، گردن، بال ۷۰,۰۰۰
فیله مرغ ۹۹,۷۰۰
کد مطلب 5515127

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