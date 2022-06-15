قیمت مرغ گرم در بازار تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی، قیمت مرغ گرم امروز سهشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ در بازار تهران به شرح زیر اعلام میشود.
|عنوان
|قیمت به تومان
|مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی)
|۵۵,۵۰۰
|ران مرغ بدون پوست، بدون دنبالچه چربی سر ساق
|۶۳,۵۰۰
|مغز ران بدون پوست، بدون استخوان
|۶۸,۵۰۰
|ساق مرغ بدون پوست و سر ساق
|۷۶,۰۰۰
|سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال
|۷۸,۴۰۰
|سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو
|۷۶,۵۰۰
|ران و سینه بدون پوست، بدون دنبالچه شش، گردن، بال
|۷۰,۰۰۰
|فیله مرغ
|۹۹,۷۰۰
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