قیمت مرغ گرم در بازار تهران

عنوان قیمت به تومان

مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه‌ای ( پوشش کیسه نایلونی) ۵۵,۵۰۰

ران مرغ بدون پوست، بدون دنبالچه چربی سر ساق ۶۳,۵۰۰

مغز ران بدون پوست، بدون استخوان ۶۸,۵۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق ۷۶,۰۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال ۷۸,۴۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو ۷۶,۵۰۰

ران و سینه بدون پوست، بدون دنبالچه شش، گردن، بال ۷۰,۰۰۰