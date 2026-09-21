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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۸

واکنش مقتدی صدر به موعد خروج نظامیان آمریکایی از عراق

واکنش مقتدی صدر به موعد خروج نظامیان آمریکایی از عراق

رئیس جریان صدر با اشاره به موعد خروج نظامیان آمریکایی از عراق آن را سرآغاز شکوفایی و پایان اشغالگری و فساد در این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقتدی صدر رئیس جریان صدر عراق با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد: طرف آمریکایی باید با خواست و اراده ملی در عراق همسو باشد چرا که این موضوع به نفع عراق، آمریکا و تمام جهان است.

وی اضافه کرد: ما منتظر فرا رسیدن موعد خروج نظامیان آمریکایی و ائتلاف بین المللی از عراق در تاریخ ۳۰ سپتامبر هستیم و امید داریم که این خروج آغازی برای مداخلات خارجی در امور داخلی عراق و خدشه وارد کردن به حاکمیت و استقلال این کشور نباشد.

صدر تاکید کرد: سیاستمداران عراقی دیگر نباید درخواست اشتباه خود را مبنی بر مداخله آمریکا تکرار کنند. عراق می تواند با استفاده از نیروهای امنیتی قهرمانش به ویژه گارد مرزی و نیروی هوایی به دور از درگیری های داخلی نژادی و طایفه ای از خود دفاع کند.

وی بیان کرد: ملت عراق در این خصوص هوشیار بوده و در برابر هر مداخله خارجی متحد است. این تاریخ آغاز شکوفایی عراق و پایان تمام فساد، ظلم، دیکتاتوری، اشغالگری و تروریسم خواهد بود.

کد مطلب 6953319

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