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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۲۰:۲۲

استاندار بوشهرخبرداد؛

ایجاد ۶ کارگروه تخصصی در شورای مشورتی ایثارگران استان بوشهر

ایجاد ۶ کارگروه تخصصی در شورای مشورتی ایثارگران استان بوشهر

بوشهر- استاندار بوشهر از ایجاد شش کارگروه تخصصی در شورای مشورتی ایثارگران استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده عصر چهارشنبه در نشست شورای مشورتی ایثارگران استان بوشهر با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اظهار داشت: دولت انقلابی و مردمی از زمان روی کار آمدن در راستای گسترش فرهنگ ایثار اهتمام جدی داشته و نمادهای این فرهنگ باید همواره زنده نگه داشته شوند.

استاندار بوشهر افزود: خانواده ایثارگران اعم از خانواده شهدا و رزمندگان و جانبازان و آزادگان، استحقاق بهترین و با کیفیت ترین خدمات را دارند و هیچ‌گونه کوتاهی در خدمت رسانی به خانواده ایثارگران پذیرفتنی نیست.

وی خواستار معرفی رابط ایثارگر توسط دستگاه‌های اجرایی شد و خاطرنشان کرد: هر دستگاه اجرایی یک نفر را به عنوان رابط ایثارگر به شورای مشورتی ایثارگران معرفی کند تا پیگیر مشکلات و دغدغه‌های ایثارگران و خانواده آنها باشند.

محمدی‌زاده با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه یادآور شد: در زمان کنونی هجمه فرهنگی علیه نمادهای نظام اسلامی به صورت تشکیلاتی انجام می‌شود و ما موظف هستیم با گسترش فرهنگ اسلامی در جامعه در برابر نقشه دشمنان ایستادگی کنیم.

استاندار بوشهر از ایجاد شش کارگروه تخصصی در شورای مشورتی ایثارگران استان بوشهر خبر داد و گفت: کارگروه‌های تخصصی درمان، مسکن، اشتغال، فرهنگی، ترویج فرهنگ جهاد و شهادت و عفاف و حجاب از این کارگروه‌های تخصصی هستند.

محمدی‌زاده یادآور شد: از همه توان و ظرفیت موجود در راستای گسترش فرهنگ اصیل اسلامی در جامعه بهره می‌بریم و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.

کد مطلب 5515622

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