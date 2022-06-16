کارگاه مدیریت ویژه سازمان های اسلامی اندونزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه مدیریت برای سازمانهای اسلامی و مجالس تعالیم اندونزی با هدف ارتقای ارزشهای دینی برگزار شد.
حاجی موسی ناروامان نایب رئیس دفتر وزارت دین شعبه پاپوآ در کارگاه مدیریت برای سازمانهای اسلامی و مجالس تعالیم اندونزی، هدف از برگزاری این کارگاه را تقویت صله رحم بین سازمانهای اسلامی و مجالس تعالیم عنوان کرد و گفت: برگزاری این کارگاه میتواند موجب روشنگری و افزایش علمی در میان سازمانهای اسلامی و مجالس تعالیم گردد و از این طریق میتوان ارزشهای تسامح و اعتدال دینی را در استان پاپوآ بویژه در شهر جایاپورا تقویت داد.
وی افزود: مجلس تعلیم یک مرکز علمی است که خدمتگزاری به مردم را در دستور کار قرار داده حمایت دولت را به همراه دارد.
وی اضافه کرد: نقش و کارکرد مجلس تعلیم توانمندسازی حیات دینی است که شامل حفظ و توسعه تعالیم اصیل اسلام به منظور تشکیل جامعهای مؤمن، متقی به خدا و دارای منش شریف میباشد. این درحالیست که نقش سازمانهای اسلامی استراتژیکی است تا بتوانند بر باورها و آئینهای مختلف غلبه کنند.
وی با بیان اینکه سازمانهای اسلامی نقش مهمی در حفظ امت از حرکتهای تخریب کننده دارند، اظهار داشت: امت بسیار مطیع تصمیمات ریاست سازمانها هستند؛ لذا این کارگاه فرصتی است برای به حداکثر رساندن نقش سازمانهای اسلامی در پرورش امت میباشد.
وی خاطرنشان کرد: امروزه میتوانیم پویایی امت را مشاهده کنیم. مشکلات پی در پی در زندگی اجتماعی، باعث بروز آسیب بر زندگی اجتماعی میشود. علاوه بر آن میتوانیم مشاهده کنیم که مردم چگونه از اتحاد جدا میشوند و مرتکب اعمال خشونت آمیز میشوند. این نشان میدهد که چقدر در برخی جوامع هنوز سطح فهم و درک دینی بسیار پایین است و باعث تضعیف اخلاق میشود.
وی در بخش پایانی سخنان خود به سازمانهای اسلامی و مجالس تعلیم توصیههایی را مطرح کرد و ابراز داشت: نیاز است تا سازمانهای اسلامی، همواره سطح کیفی خود را ارتقا دهند و در چارچوب تعیین شده فعالیتهای خود را توسعه دهند؛ زیرا این امر برای بقای سازمانهای اسلامی و مجلس تعلیم بسیار مهم است تا وجودشان نفعی برای مردم و جامعه به همراه داشته باشد.
این کارگاه با مشارکت ۲۰ نفر از اساتید، مربیان، مسئولین و سایر افراد مؤثر در سازمانهای اسلامی و نیز ۲۵ نفر از فعلان فرهنگی در مجلس تعلیم همراه بود. در مجموع ۴۵ نفر در این کارگاه حضور داشتند.
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