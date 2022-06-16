الجزیره از دستیابی به تصاویر گلوله عامل شهادت ابوعاقله خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره تصاویر گلوله ای را که منجر به شهادت شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی شد، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، شبکه خبری الجزیره افزود که تحلیل و بررسی این شبکه که با استناد به نظرات کارشناسان نظامی انجام شده حاکی است که گلوله مورد استفاده در ترور شیرین ابوعاقله از نوع ضد زره بوده است.

بررسی های الجزیره همچنین نشان می دهد که گلوله مورد اصابت به این خبرنگار فلسطینی، کالیبر ۵.۶۵ میلیمتری بوده است که از سوی نظامیان اشغالگر مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق تحقیقات الجزیره، این گلوله از یک اسلحه مدل M۴ شلیک شده است.

از سوی دیگر رئیس دفتر بخش فلسطین و اسرائیل در سازمان دیده بان حقوق بشر به شبکه خبری الجزیره گفت: تمام ادله حاکی است که این گلوله از سوی یک نظامی اسرائیل شلیک شده است.

وی افزود: دادگاه جنایات بین المللی باید درباره جنایات اسرائیل تحقیق انجام دهد. جهان باید به وجود نژادپرستی که علیه فلسطینی ها صورت می گیرد، اعتراف کند.

گفتنی است، ۱۱ ماه مه گذشته، شیرین ابوعاقله خبرنگار ۵۱ ساله شبکه خبری الجزیره در جریان پوشش خبری زنده یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی، هدف گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفت و به شهادت رسید. قتل این خبرنگار با واکنش‌های شدید بین المللی و گروه‌های فلسطینی مواجه شد.

قتل این خبرنگار با واکنش‌های شدید بین المللی و گروه‌های فلسطینی مواجه شد.

نتایج یک گزارش نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی رتبه نخست قتل خبرنگاران در جهان را دارا می‌باشد.

مدیر دفتر روزنامه واشنگتن پست در قدس اشغالی، اخیرا در سخنانی ادعاهای صهیونیست‌ها درباره ترور «شیرین ابوعاقله» خبرنگار فلسطینی مبنی بر تیراندازی به وی از سوی فلسطینی‌ها و نیز وجود تیرانداری متقابل را نادرست خوانده بود.