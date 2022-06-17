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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۶:۰۸

منابع فلسطینی خبر دادند؛

شهادت ۳ فلسطینی در کرانه باختری

شهادت ۳ فلسطینی در کرانه باختری

منابع خبری بامداد جمعه از شهادت سه فلسطینی و زخمی شدن هشت نفر دیگر در تیراندازی نظامیان اشغالگر در شهر جنین واقع در شمال کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، منابع فلسطینی بامداد جمعه از درگیری بین فلسطینی‌ها و نظامیان اشغالگر در محله شرقی شهر جنین واقع در کرانه باختری خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در کمین نظامیان اشغالگر در جنین واقع در شمال کرانه باختری سه فلسطینی به شهادت رسیدند.

منابع فلسطینی همچنین از زخمی شدن ۸ فلسطینی دیگر در یورش نظامیان صهیونیست به جنین خبر دادند.

وزارت بهداشت فلسطین نیز شهادت سه فلسطینی و زخمی شدن ۸ تن دیگر در یورش نظامیان صهیونیست به جنین را تایید کرد.

خبرگزاری شهاب نام شهدای فلسطینی را «براء لحلوح»، «لیث ابوسرور» و «یوسف صلاح» اعلام کرد و از اعلام شهادت آنها توسط مساجد جنین خبر داد.

در همین راستا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تاکید کرد که خون شهدا هدر نخواهد رفت.

کد مطلب 5516348

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