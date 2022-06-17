وزیر خارجه آفریقای جنوبی خواستار محاکمه رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «نالدی پاندور» وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در نشست کمیته سازمان ملل برای حقوق مسلم ملت فلسطین تاکید کرد: در حال حاضر ما به عنوان اعضای سازمان ملل متحد برای اتخاذ اقدامات لازم مسئولیت داریم، همان اقدامی که در نهایت سازمان ملل با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی انجام داد.

وی افزود: ما به عنوان مردم آفریقای جنوبی گذشته مشابهی با شرایط فعلی مردم فلسطین داریم، من ترور شیرین ابوعاقله و حوادث مربوط به تشییع جناره او را به خاطر می آورم این حادثه یادآور اقدامات رژیم آپارتاید علیه مردم آفریقای جنوبی است.

وزیر خارجه آفریقای جنوبی اظهار داشت: به عنوان نمایندگان جامعه بین الملل باید ظلم و ستم علیه ملت فلسطین را در سایه اقدامات غیر قانونی اسرائیل متوقف و محاکمه سران تل آویو را به خاطر درد و رنج ملت فلسطین و شرایط غیر انسانی که از ۷۳ سال پیش بر آنها تحمیل شده است، دنبال کنیم.

از سوی دیگر «شیخ نیانگ» سفیر سنگال در سازمان ملل متحد و رئیس کمیته حقوق مسلم ملت فلسطین در این سازمان به شرح فعالیت‌های این کمیته برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی پرداخت.

وی اظهار داشت: کوچ اجباری فلسطینیان، تخریب منازل آنها و گسترش شهرک سازی از عوامل نهادینه شدن اشغالگری و تکرار خشونت هاست.

گفتنی است، ۱۱ ماه می گذشته شیرین ابوعاقله خبرنگار ۵۱ ساله شبکه خبری الجزیره در جریان پوشش خبری زنده یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی، هدف گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفت و به شهادت رسید.

قتل این خبرنگار با واکنش‌های شدید بین المللی و گروه‌های فلسطینی مواجه شد.

نتایج یک گزارش نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی رتبه نخست قتل خبرنگاران در جهان را دارا می‌باشد.