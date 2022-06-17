به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی همزمان با آخرین جمعه خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد بارش باران پراکنده و رعد و برق در ارتفاعات و وزش باد شدید و گرد و خاک مهمترین پدیده‌های هواشناسی استان سمنان هستند.

پیش بینی هواشناسی برای مرکز استان سمنان طی امروز و فردا آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد است و بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان ۳۶ و ۲۴ درجه بالای صفر عنوان شده است در غرب استان سمنان اما وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می‌شود که سمنان را نیز متأثر خواهد کرد.

در گرمسار پیش بینی می‌شود آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی باد و گرد و خاک باشد در نتیجه بیرون رفتن برای گروه‌های حساس می‌تواند خطر سازی کند همچنین بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۳۷ و ۲۲ درجه بالای صفر عنوان شده است این وضعیت در ایوان کی و آرادان نیز وجود خواهد داشت.

ورود گرد و خاک از سمت غرب

شرایط اما در غرب استان متفاوت است آسمان صاف و بدون ذرات معلق گزارش شده و هوای مطبوع تابستانی حاکم است تنها پدیده جوی غالب و قابل ذکر وزش باد شدید در دامغان است که در این بازه زمانی به واسطه تداخل جبهه بادهای گرم امری طبیعی نیز محسوب می‌شود.

پیش بینی هوای دیار صد دروازه برای امروز صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید اعلام شده و بیشینه و کمینه دمای هوا به ترتیب ۳۳ و ۲۲ درجه بالای صفر است.

در شاهرود دمای هوا ۲۲ درجه بالای صفر است و مانند دامغان پیش بینی هوای شاهرود نیز صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید خواهد بود و بیشینه و کمینه دمای هوا ۲۹ و ۱۹ درجه بالای صفر اعلام شده است همچنین در این بزرگترین شهرستان دیار قومس از فردا شاهد افزایش دمای هوا به بیش از ۳۰ درجه بالای صفر خواهیم بود.

بیشینه و کمینه دمای هوا در مهدی‌شهر ۳۰ و ۱۸ درجه بالای صفر و در میامی ۳۰ و ۱۹ درجه بالای صفر گزارش شده است. در نهایت باید گفت هوای استان سمنان یک پدیده غالب را طی امروز و فردا به خود خواهد داد نخست باد شدید و سپس گرد و خاک که دومی در غرب استان سمنان تا سمنان را در بر می‌گیرد و شرق استان کمتر تحت تأثیر این پدیده در روز جمعه خواهد بود.