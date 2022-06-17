به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان رستمی با اشاره به اینکه هوای ایلام گرم می‌شود بیان کرد: افزایش دما که از امروز آغازشده فردا محسوس‌تر خواهد بود.

وی عنوان کرد: افزایش دما در مناطق مختلف استان تا روز دوشنبه ادامه خواهد یافت.

رستمی مطرح کرد: از بعد از ظهر امروز وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید را در ایلام خواهیم داشت و برای نواحی مرزی استان احتمال غبار برای روز جمعه و شنبه وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام یادآور شد: در روزهای آینده دمای هوا در مناطق شمالی استان به ۴۰ درجه و در مناطق جنوبی به ۵۰ درجه خواهد رسید.