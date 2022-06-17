امیر جعفری صاحب مدال نقره و برنز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، مسابقات آزاد قهرمانی آسیا و اقیانوسیه وزنه برداری ۲۰۲۲ به میزبانی کشور کره جنوبی در حال برگزاری است و امروز جمعه بیست و هفتم خرداد ماه علی سیفی و امیر جعفری ملی پوشان دسته ۶۵ کیلوگرم کشورمان به عنوان نمایندگان ایران به روی تخته رفتند.

علی سیفی در حرکت اول از مهار وزنه ۱۷۷ کیلوگرمی بازماند. ملی پوش کشورمان همچنین در حرکت دوم نتوانست وزنه ۱۷۷ کیلوگرمی بالای سر ببرد. نماینده وزنه برداری ایران در حرکت سوم خود نیز از مهار این وزنه بازماند.

امیر جعفری دیگر نماینده کشورمان در حرکت اول خود وزنه ۱۸۷ کیلوگرمی را مهار کرد. او در دومین حرکت از مهار وزنه ۱۹۵ کیلوگرمی بازماند. ملی پوش کشورمان در حرکت سوم خود وزنه ۱۹۵ کیلوگرمی را بالای سر برد و توانست مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کند.

همچنین جعفری ملی پوش کشورمان در مجموع با رکورد ۳۸۲ کیلوگرم توانست مدال برنز مجموع در قسمت مسابقات آسیا-اقیانوسیه و مسابقات آزاد را بدست آورد تا سومین روز رقابت ها با ۲ نقره و ۲ برنز برای تیم ملی کشورمان آغاز شود.

باتوجه به اینکه رقابت‌ها به صورت آزاد و آسیا_اقیانوسیه برگزار می شود، برای هر سری از رقابت‌ها ۲ مدال برای انفرادی و مجموع اهدا می شود.

در ادامه مسابقات فردا، سامان رضی و علی اکبر غریب شاهی نماینده کشورمان در دسته ۱۰۷ کیلوگرم و مهدی صیادی و احمد امین زاده در دسته ۱۰۷+ کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.