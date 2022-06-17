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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۱۵

اولین همایش پیاده‌روی خانوادگی در مشکین‌دشت برگزار شد

اولین همایش پیاده‌روی خانوادگی در مشکین‌دشت برگزار شد

البرز - اولین همایش پیاده‌روی خانوادگی با حضور جمعی از اهالی شهر مشکین دشت، شهرک‌های بعثت و مهندسی زراعی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش پیاده‌روی خانوادگی صبح جمعه با حضور جمعی از اهالی شهر مشکین دشت، شهرک‌های بعثت و مهندسی زراعی برگزار شد.

این همایش به مناسبت روز جهاد کشاورزی و بیابان‌زدایی در شهر مشکین دشت برگزار شد و در انتهای همایش قرعه کشی جوایزی به رسم یادبود از بین حاضرین صورت گرفت و از سوی شهرداری و شورای شهر مشکین دشت و هیأت ورزش‌های همگانی شهرستان فردیس به برندگان اهدا شد.

مردم نیاز به شادابی و نشاط اجتماعی دارند

در ابتدای مراسم حجت‌الاسلام سید ابراهیم حسینی امام جمعه فردیس با بیان اینکه مردم در این شرایط نیاز به شادابی و نشاط اجتماعی دارند، اظهار کرد: همایش پیاده‌روی خانوادگی زمینه‌ساز حرکت اجتماعی، پویایی و تحرک جامعه خواهد بود و برای تحقق این امر همه مسئولان باید پای کار باشند.

وی بیان کرد: با اینکه روز جمعه تمرکزم بر برنامه‌های نماز جمعه است اما حضور در این همایش خانوادگی در شهر مشکین دشت را به دلیل علاقه‌ای که به مردم و این شهر دارم در اولویت قرار دادم.

احمد کریمی‌پور، رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور پر شور و استقبال اهالی شهر مشکین دشت، شهرک‌های بعثت و مهندسی زراعی از امام جمعه فردیس، بخشدار مشکین دشت، رئیس اداره ورزش و جوانان، رئیس هیأت ورزش‌های همگانی شهرستان، شهرداری مشکین دشت، نیروی انتظامی، پلیس راهور، هلال احمر، پایگاه‌های بسیج به جهت مشارکت و همکاری تقدیر و تشکر کرد.

حرکت‌های جمعی یکی از روش‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی است

یوسف فتح آبادی، رئیس هیأت ورزش‌های همگانی شهرستان فردیس اظهار کرد: همایش پیاده روی خانوادگی نمادی در جهت تداوم اتحاد مردم به شمار می‌رود و می‌تواند در اشاعه فرهنگ ورزش همگانی بسیار مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه چنین حرکت‌های جمعی، موجب پویایی جامعه و یکی از روش‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی است، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برگزاری اینگونه همایش‌های خانوادگی در هفته‌های آتی نیز در سطح شهرستان فردیس ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5516552

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