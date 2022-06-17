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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۵۳

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

اقدامات مناسبی برای تأمین اقلام اساسی در قم صورت گرفت

اقدامات مناسبی برای تأمین اقلام اساسی در قم صورت گرفت

قم-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: اقدامات مناسبی برای تأمین اقلام اساسی در قم صورت گرفته و به منظور برخورد با تخلفات احتمالی نیز نظارت‌ها در بازار تشدید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی رضا در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی ایراد شد اظهار داشت: جهاد سازندگی در ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ به دستور امام راحل تأسیس شد و هدف آن در حقیقت محرومیت‌زدایی و آبادانی روستاها و مناطق محروم کشور بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی در استان قم بیان داشت: در حال حاضر ۶۴ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان قم وجود دارد که سالانه ۸۰۰ هزار تن محصولات مختلف کشاورزی تولید می‌کند.

وی با بیان اینکه آب و خاک از جمله سرمایه‌های مهم کشور به شمار می‌روند افزود: برای برقراری امنیت غذایی در کشور نیازمند آن است که از آب و خاک کشورمان صیانت کنیم.

حاجی رضا، ابراز داشت: متأسفانه تغییر کاربری‌های که هم اکنون در کشور رخ می‌دهد عاملی برای تهدید امنیت غذایی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان داشت: تأمین و نظارت بر بازار نیز از جمله مسئولیت‌های جهاد کشاورزی است که در زمینه تأمین اقلام اساسی اقدامات مناسبی در استان صورت گرفته و به منظور برخورد با تخلفات احتمالی نیز نظارت‌ها در بازار تشدید شده است.

کد مطلب 5516580

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