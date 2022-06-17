به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر جعفری در مراسم آغاز ساخت ۱۲ مجموعه ورزشی روباز با روکش چمن در منطقه سیستان که با حضور سردار حسنزاده جانشین قرارگاه سازندگی و محرومیتزدایی نیرو زمینی سپاه و مسئولین شهرستانی در روستای «طاغذی» شهرستان نیمروز در شمال استان سیستان و بلوچستان برگزار شد اظهار داشت: در پنج سال گذشته بیش از ۵۳ مجموعه ورزشی روباز به همت قرارگاه قدس جنوب شرق نیرو زمینی سپاه در روستاها سطح استان سیستان و بلوچستان ایجاد شده است.
معاون محرومیتزدایی و مردمیاری قرارگاه قدس نیرو زمینی سپاه افزود: در ۶ ماه آینده ۱۲ زمین ورزشی در روستاها فاقد مجموعه ورزشی برای ایجاد سلامتی، سرگرمی و شور نشاط جوانان روستا منطقه سیستان به ابعاد ۳۰ در ۴۵ زیرسازی، حصارکشی، سکوسازی، احداث سرویس بهداشتی و رختکن با اعتبار بیش دو میلیارد تومان توسط قرارگاه عملیاتی «شهید هراتی» سیستان آماده و به ورزش جوانان برای اجرا چمن تحویل میشود.
وی پیگیری نماینده منطقه سیستان را در اجرایی شدن این پروژهها مؤثر دانست و گفت: سپاه با انجام اقدامات محرومیتزدایی همواره برای رفع مشکلات مردم در عرصههای مختلف در میدان حاضر است.
سرهنگ جعفری بیان کرد: علاوه بر ساخت مجموعههای ورزشی، مشارکت در اجرای طرحهای آبرسانی، احداث مسکن و راهاندازی بیمارستانهای صحرایی تنها گوشهای از فعالیتهای مردم یاری سپاه است که به صورت مستمر در حال انجام است.
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