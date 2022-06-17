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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۵۱

ساخت ۱۲ چمن مصنوعی مینی‌فوتبال به همت سپاه در سیستان آغاز شد

ساخت ۱۲ چمن مصنوعی مینی‌فوتبال به همت سپاه در سیستان آغاز شد

زابل - معاون محرومیت‌زدایی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از آغاز ساخت ۱۲ مجموعه ورزشی روباز با روکش چمن در منطقه سیستان به همت این قرارگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر جعفری در مراسم آغاز ساخت ۱۲ مجموعه ورزشی روباز با روکش چمن در منطقه سیستان که با حضور سردار حسن‌زاده جانشین قرارگاه سازندگی و محرومیت‌زدایی نیرو زمینی سپاه و مسئولین شهرستانی در روستای «طاغذی» شهرستان نیمروز در شمال استان سیستان و بلوچستان برگزار شد اظهار داشت: در پنج سال گذشته بیش از ۵۳ مجموعه ورزشی روباز به همت قرارگاه قدس جنوب شرق نیرو زمینی سپاه در روستاها سطح استان سیستان و بلوچستان ایجاد شده است.

معاون محرومیت‌زدایی و مردم‌یاری قرارگاه قدس نیرو زمینی سپاه افزود: در ۶ ماه آینده ۱۲ زمین ورزشی در روستاها فاقد مجموعه ورزشی برای ایجاد سلامتی، سرگرمی و شور نشاط جوانان روستا منطقه سیستان به ابعاد ۳۰ در ۴۵ زیرسازی، حصارکشی، سکوسازی، احداث سرویس بهداشتی و رختکن با اعتبار بیش دو میلیارد تومان توسط قرارگاه عملیاتی «شهید هراتی» سیستان آماده و به ورزش جوانان برای اجرا چمن تحویل می‌شود.

وی پیگیری نماینده منطقه سیستان را در اجرایی شدن این پروژه‌ها مؤثر دانست و گفت: سپاه با انجام اقدامات محرومیت‌زدایی همواره برای رفع مشکلات مردم در عرصه‌های مختلف در میدان حاضر است.

سرهنگ جعفری بیان کرد: علاوه بر ساخت مجموعه‌های ورزشی، مشارکت در اجرای طرح‌های آبرسانی، احداث مسکن و راه‌اندازی بیمارستان‌های صحرایی تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های مردم یاری سپاه است که به صورت مستمر در حال انجام است.

کد مطلب 5516632

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