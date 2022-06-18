محمد سبزه زاری به خبرنگار مهر گفت: طبق نقشه‌های هواشناسی تا روز سه شنبه (به ویژه روزهای دوشنبه و سه شنبه) رخداد دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در مناطق جنوب، غرب و مرکز و بخش‌هایی از شمال استان خوزستان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوب، غرب و مرکز استان خواهد شد.

وی عنوان کرد: در روزهای دوشنبه و سه شنبه وزش بادها در مناطق غرب، جنوب و مرکز استان خوزستان متوسط تا شدید پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری افزود: در شبانه روز گذشته شوش با ۴۹.۱ و ایذه با ۲۳.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۴۷.۵ و حداقل به ۲۶ درجه سانتیگراد رسیده است.