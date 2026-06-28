گرد و غبار موقتی در برخی مناطق خوزستان محتمل است

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده استقرار جوی پایدار در استان تا پایان هفته است.

وی افزود: در این مدت به ویژه طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ساعات بعدازظهر سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان به صورت متوسط و گاهی همراه با تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: بر همین اساس احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی در این مناطق وجود دارد.

وی تصریح کرد: تا روز سه‌شنبه تغییرات دمایی محسوسی در استان نخواهیم داشت اما از آن زمان تا پایان هفته روند افزایش دما مورد انتظار است.

سبزه‌زاری بیان کرد: شمال خلیج فارس نیز از اواسط روز دوشنبه تا اواخر روز سه‌شنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی عنوان کرد: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۴۶.۷ و ایذه با دمای ۲۱.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در همین مدت اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۹ و کمینه دمای ۲۷.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.