به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عباسی در بازدید یکروزه از اماکن فرهنگی و هنری کرج که با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و هنری و مسؤولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان انجام شد، ضمن آشنایی با ظرفیت هنری استان در جریان مشکلات و زیرساختهای فرهنگی این مراکز قرار گرفت.
وی با اشاره به فقر سرانههای فرهنگی و هنری استان البرز اظهار داشت: یکی از حوزههای مهم مغفول مانده در حوزه شهرستان کرج حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی است که متأسفانه مورد کملطفی و بیمهری قرار گرفته است.
فرهنگ پاشنه آشیل کشور محسوب میشود
نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد در مجلس افزود: از آنجایی که انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است باید توجه ویژه و جدی به حوزه فرهنگ و ارشاد شود، چراکه حوزه فرهنگ پاشنه آشیل کشور محسوب میشود و تأکیدات مقام معظم رهبری نیز موید این امر است.
وی با بیان اینکه یکی از ضعفهای فرهنگی ما عدم تبیین نظام به نسل نوجوان است، گفت: معتقدیم اگر در حوزه فرهنگ اقدامات مؤثری صورت گیرد و دستاوردهای فرهنگی بهخوبی به نمایش درآید، قادر خواهیم بود نسل جوان را از این منظر بیمه کنیم.
عباسی افزود: استان البرز ظرفیت بسیار خوبی از نظر نیروی انسانیِ ماهر و هنرمندان سرآمد دارد اما از نظر زیرساختها و شاخص سرانههای فرهنگی وضعیت مطلوبی ندارد، بنابراین لازم است با تمام توان ظرفیتهای فیزیکی و سرانههای فرهنگی استان را ارتقا دهیم.
وی هدف از این بازدید را آشنایی بیشتر با ظرفیتهای فرهنگی و احصای کمبودها در جهت رفع مشکلات عنوان کرد و گفت: فرهنگ مقولهای بسیار گسترده و قدرتمند و زبان گویایی برای کارآمدی نظام محسوب میشود. امید است با پیگیری موارد احصاشده شاهد نتایج خوبی باشیم.
اولین گام در بهبود سرانههای فرهنگی رفع حاشیهنشینی است
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تفاوت سرانههای فرهنگی در مناطق مختلف شهر کرج گفت: استان البرز در تمام سرانهها نسبت به سایر استانها به ویژه در بخش آموزش و فرهنگ با کمبود روبرو است؛ اما تفاوت سرانه فرهنگی از یک منطقه به منطقه دیگر مشهود است و این امر وقتی از شهر کرج به سمت شهرهای اقماری حرکت میکنیم بیشتر است.
وی با بیان اینکه البرز با جمعیتی حدود ۳ میلیون نفر، حدود یک میلیون نفر حاشیهنشین دارد، گفت: شاید جزو چند کلانشهر اول کشور هستیم که آمار حاشیهنشینی بسیار بالایی دارد. بنابراین اولین قدم در بهبود شرایط رفع حاشیهنشینی است.
عضو مجمع نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: استان البرز در دیگر سرانهها نیز شاخص مناسبی ندارد که امیدوارم با همافزایی دستگاههای متولی در استان و به میدان آوردن ظرفیتهای ملی بتوانیم کم و کاستیهای موجود در استان را برطرف کنیم.
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