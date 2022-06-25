انتخاب رشته آزمون دستیاری پزشکی از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی صبح پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در تعداد ۳۲ حوزه امتحانی و ۳۰ شهر کشور برگزار شد.

نتایج اولیه آزمون دستیاری پزشکی دوره چهل و نهم ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.

در این دوره از آزمون تعداد ۱۲ هزار و ۷۲۵ نفر در چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۴۷ نفر حائز شرایط بودند. از میان افراد واجد شرایط تعداد ۱۱ هزار و ۶۷ نفر کارت ورود به جلسه خود را دریافت کردند. تعداد ۵ هزار و ۸۶۱ نفر معادل ۴۶ درصد از داوطلبان مرد و ۶ هزار و ۸۶۴ نفر معادل ۵۴ درصد از داوطلبان زن بودند.

افرادی که طبق ضوابط مجاز به انتخاب رشته محل شده اند، می توانند از روز یکشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام کنند. دفترچه راهنمای چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از ساعت ۱۸ یکشنبه ۵ تیر در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.

به گزارش مهر، آزمون دستیاری دوره چهل و نهم ابتدا قرار بود در ۵ اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار شود که پس از برگزاری شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مقرر شد آزمون در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شود اما همچنان برخی از داوطلبان معترض عدم اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تعویق زمان آزمون و به روز رسانی منابع آزمون بودند اما در نهایت آزمون ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.