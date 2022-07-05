مهلت انتخاب رشته در آزمون دستیاری پزشکی تمدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی صبح پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در تعداد ۳۲ حوزه امتحانی و ۳۰ شهر کشور برگزار شد.

در این دوره از آزمون تعداد ۱۲ هزار و ۷۲۵ نفر در چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۴۷ نفر حائز شرایط بودند. از میان افراد واجد شرایط تعداد ۱۱ هزار و ۶۷ نفر کارت ورود به جلسه خود را دریافت کردند. تعداد ۵ هزار و ۸۶۱ نفر معادل ۴۶ درصد از داوطلبان مرد و ۶ هزار و ۸۶۴ نفر معادل ۵۴ درصد از داوطلبان زن بودند.

نتایج اولیه و کارنامه داوطلبان ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir منتشر شد و داوطلبانی که طبق ضوابط مجاز به انتخاب رشته محل شده اند، تا پنجشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۱ فرصت داشتند ۱۰۰ کدرشته محل را انتخاب کنند.

با توجه به پایان فرصت انتخاب رشته، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است مهلت مجدد جهت انتخاب و ویرایش رشته محل برای داوطلبان چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در نظر گرفته شده که زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد.