به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه لبنانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی OTV لبنان اعلام کرد: پاسخ تل آویو به مذاکرات اخیر درباره ترسیم مرزهای دریایی با لبنان، نهایتاً تا دو هفته دیگر، به آموس هوکشتاین میانجیگر آمریکایی ارائه خواهد شد.

پیش از این در برخی رسانه‌های لبنانی به نقل از برخی مقامات این کشور اعلام شده بود که رژیم صهیونیستی تا روز سه شنبه هفته جاری، پاسخ خود را درباره مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی با لبنان اعلام خواهد کرد.

این منبع آگاه ضمن رد این شایعات، تأکید کرد: پاسخ رژیم صهیونیستی به پیشنهادات مطرح شده از سوی لبنان به میانجیگر آمریکایی، نهایتاً تا دو هفته دیگر اعلام خواهد شد.

وی افزود: دولت لبنان نیز پس از دریافت پاسخ تل آویو از سوی آموس هوکشتاین میانجیگر آمریکایی، بر مبنای مسائلی که مطرح شده واکنش نشان خواهد داد.

گفتنی است در روزهای اخیر در پی نقض حریم دریایی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و آغاز روند استخراج گاز از میدان گازی کاریش -که در خط مرزی ۲۹ در آب‌های سرزمینی لبنان قرار دارد- تنش‌ها میان تل آویو و بیروت بالا گرفته است. چند روز پیش نیز جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد لبنان به مقامات صهیونیست توصیه کرد با خارج کردن کشتی خود از خط مرزی ۲۹، از ایجاد تنش‌های مخاطره آمیز در دریای مدیترانه جلوگیری کنند.