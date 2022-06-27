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۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۲

مدیرعامل جمعیت هلال احمر اردبیل:

طرح اوقات فراغت تابستانی در اردبیل برگزار می‌شود

طرح اوقات فراغت تابستانی در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: طرح اوقات فراغت تابستانی در قالب شوق رویش همزمان با سراسر کشور در اردبیل برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضربی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح اوقات فراغت تابستانی در قالب شوق رویش همزمان با سراسر کشور توسط جمعیت هلال احمر در استان اردبیل برگزار می‌شود.

وی افزود: این طرح بستری برای مشارکت اعضا در عرصه فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی، بشردوستانه و عام المنفعه است و با هدف ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی، کارآفرینی و توانمندسازی اجرا می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل بیان کرد: اجرای بیست و نهمین طرح غنی سازی اوقات و فراغت نوجوانان و جوانان با شعار «جوانی- فراغت - پویایی» از اول تیر ماه تا ۳۰ شهریور برگزار می‌شود.

ضربی تصریح کرد: این کار در راستای بیانیه سرنوشت ساز گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص مسائل مختلف جوانان انجام می‌شود.

وی افزود: این طرح با فعال کردن کانون‌های هلال احمر و با رویکرد آگاه سازی، توانمندسازی و افزایش نشاط اجتماعی در پایگاه‌های فرهنگی و آموزشی و مراکز امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اجرا می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل ادامه داد: حضور نوجوانان و جوانان در این پایگاه‌ها، زمینه مناسبی را برای مشارکت آن‌ها در عرصه فعالیت‌های فرهنگی _ اجتماعی، عام المنفعه و بشردوستانه فراهم می‌کند.

کد مطلب 5524774

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