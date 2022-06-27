به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضربی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح اوقات فراغت تابستانی در قالب شوق رویش همزمان با سراسر کشور توسط جمعیت هلال احمر در استان اردبیل برگزار میشود.
وی افزود: این طرح بستری برای مشارکت اعضا در عرصه فعالیتهای فرهنگی- اجتماعی، بشردوستانه و عام المنفعه است و با هدف ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی، کارآفرینی و توانمندسازی اجرا میشود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل بیان کرد: اجرای بیست و نهمین طرح غنی سازی اوقات و فراغت نوجوانان و جوانان با شعار «جوانی- فراغت - پویایی» از اول تیر ماه تا ۳۰ شهریور برگزار میشود.
ضربی تصریح کرد: این کار در راستای بیانیه سرنوشت ساز گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص مسائل مختلف جوانان انجام میشود.
وی افزود: این طرح با فعال کردن کانونهای هلال احمر و با رویکرد آگاه سازی، توانمندسازی و افزایش نشاط اجتماعی در پایگاههای فرهنگی و آموزشی و مراکز امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اجرا میشود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل ادامه داد: حضور نوجوانان و جوانان در این پایگاهها، زمینه مناسبی را برای مشارکت آنها در عرصه فعالیتهای فرهنگی _ اجتماعی، عام المنفعه و بشردوستانه فراهم میکند.
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