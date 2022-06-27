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۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۴

توسط انتشارات جهاد دانشگاهی هنر؛

«صنعت سینما در عصر همه‌گیری کرونا» راهی بازار نشر شد

«صنعت سینما در عصر همه‌گیری کرونا» راهی بازار نشر شد

کتاب «صنعت سینما در عصر همه‌گیری کرونا» به قلم امین مختاری، بهزاد رشیدی و فرزاد خشنودان توسط انتشارات جهاد دانشگاهی هنر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «صنعت سینما در عصر همه‌گیری کرونا» نوشته امین مختاری، بهزاد رشیدی و فرزاد خشنودان به‌تازگی توسط انتشارات جهاد دانشگاهی هنر منتشر شده است.

این کتاب به بررسی شرایط و رخدادهایی که صنعت سینما در دوران شیوع بیماری کرونا با آن مواجه بوده است، پرداخته و تلاش کرده ضمن بررسی علمی و آماری رویدادها، آینده این صنعت در دوران بعد از همه‌گیری کرونا را مورد بررسی قرار دهد.

چگونگی تأثیر شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا بر سینمای جهان و ایران، شکل‌گیری و تقویت رقیبی قدرتمند به نام شبکه‌های نمایش خانگی و ترسیم چشم‌اندازی از آینده صنعت سینما در دوران پساکرونا عناوین سرفصل‌های اصلی این کتاب هستند.

بررسی رخدادهای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در سینمای جهان و ایران و ضرورت استفاده از فناوری‌های روز و سازوکارهای جدید در سینما، از دیگر موضوعاتی است که در این کتاب، به آن پرداخته شده است.

امین مختاری دانش‌اموخته کارشناسی سینما و کارشناسی ارشد تئاتر و همچنین معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر است. بهزاد رشیدی، رئیس جهاد دانشگاهی هنر و دانش‌اموخته کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی است. فرزاد خشنودان عضو جهاد دانشگاهی هنر و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته سینما است.

کد مطلب 5524979

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