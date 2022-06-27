به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «صنعت سینما در عصر همهگیری کرونا» نوشته امین مختاری، بهزاد رشیدی و فرزاد خشنودان بهتازگی توسط انتشارات جهاد دانشگاهی هنر منتشر شده است.
این کتاب به بررسی شرایط و رخدادهایی که صنعت سینما در دوران شیوع بیماری کرونا با آن مواجه بوده است، پرداخته و تلاش کرده ضمن بررسی علمی و آماری رویدادها، آینده این صنعت در دوران بعد از همهگیری کرونا را مورد بررسی قرار دهد.
چگونگی تأثیر شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا بر سینمای جهان و ایران، شکلگیری و تقویت رقیبی قدرتمند به نام شبکههای نمایش خانگی و ترسیم چشماندازی از آینده صنعت سینما در دوران پساکرونا عناوین سرفصلهای اصلی این کتاب هستند.
بررسی رخدادهای سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در سینمای جهان و ایران و ضرورت استفاده از فناوریهای روز و سازوکارهای جدید در سینما، از دیگر موضوعاتی است که در این کتاب، به آن پرداخته شده است.
امین مختاری دانشاموخته کارشناسی سینما و کارشناسی ارشد تئاتر و همچنین معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر است. بهزاد رشیدی، رئیس جهاد دانشگاهی هنر و دانشاموخته کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی است. فرزاد خشنودان عضو جهاد دانشگاهی هنر و دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته سینما است.
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