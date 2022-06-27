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۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۷

رایزنی نخست وزیر عراق با سفیر کویت در بغداد

رایزنی نخست وزیر عراق با سفیر کویت در بغداد

نخست وزیر عراق امروز میزبان سفیر کویت در بغداد بود و در جریان این دیدار اوضاع منطقه را با او مورد رایزنی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق امروز دوشنبه با سالم الزمانان، سفیر کویت در بغداد به مناسبت پایان ماموریتش در عراق دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، مصطفی الکاظمی در این دیدار به روابط مستحکم بین دو کشور و امید به تداوم آن و برداشتن موانع پیش روی آن، اشاره کرد.

نخست وزیر عراق در جریان این دیدار، سلام خود به سران کویت را به الزمانان ابلاغ کرد و بر اهتمام خود به توسعه همکاری دوجانبه در راستای منافع دو ملت برادر تاکید کرد.

در این دیدار اوضاع منطقه در سایه نقش فزاینده عراق در حل مشکلات و تنش های منطقه ای بررسی شد.

از سویی دیگر سفیر کویت نیز از دولت عراق و نخست وزیر این کشور بابت تلاش ها در جهت تقویت روابط بین دو کشور در راستای منافع مشترک تقدیر کرد.

کد مطلب 5525133

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