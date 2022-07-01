مسکو خواستار تجدیدنظر بلغارستان در اخراج دیپلمات های روسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سفارت روسیه در صوفیه، پایتخت بلغارستان از وزارت خارجه این کشور خواسته است تا تصمیم اخراج ۷۰ کارمند دیپلماتیک روسیه را لغو کند.

سفارت روسیه در این ارتباط در بیانیه ای خطاب به مقامات بغارستان اعلام کرد: «ما معتقدیم که خروج اجباری ۷۰ کارمند نهادهای خارجی و دیپلماتیک روسیه در جمهوری بلغارستان، اقدامی غیرقابل قبول، بی‌سابقه، تهمت‌آمیز و کاملاً بی‌اساس و تحریک‌آمیز است که پایه‌های روابط ما را تضعیف می‌کند. روسیه این اتهامات را کاملاً رد می‌کند.»

سفارت روسیه همچنین خاطرنشان کرد که اگر بلغارستان در ارتباط با تصمیم اخیر خود تجدید نظر نکند، مسئله تعطیلی سفارت روسیه در صوفیه بلافاصله در برابر رهبری روسیه قرار خواهد داشت.

در این بیانیه با هشدار به بلغارستان آمده است: در ماجراهای اخیر، مسئولیت کامل عواقب بسیار سنگین در روابط فدراسیون روسیه و جمهوری بلغارستان بر عهده طرف بلغارستانی خواهد بود.

چند روز پیش، بلغارستان موضوع اخراج ۷۰ کارمند دیپلماتیک سفارت روسیه را اعلام کرد و مدعی شد که اخراج این افراد به صورت ناگزیر صورت می‌گیرد. روسیه گفته است که در صورت اخراج این تعداد از کامندانش در بلغارستان که با احتساب اعضای خانواده آنها به حدود ۲۰۰ نفر خواهند رسید، فعالیت سفارت و سرکنسولگری روسیه در بلغارستان عملاً متوقف خواهد شد.

از سوی دیگر در واکنش به تصمیم اخیر بلغارستان، سفارت روسیه فعالیت خود را در این کشور به صورت موقت به حالت تعلیق درآورده و اعلام کرده که تا تجدیدنظر بلغارستان امکان ارائه خدمات و فعالیت در صوفیه را نخواهد داشت.