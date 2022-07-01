متن پیام سیدجلال حسینی بعد از خداحافظی از فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس که از مدتها پیش بحث حضورش در کادر فنی این تیم و خداحافظی از دنیای بازیگری مطرح شده بود، امروز جمعه با انتشار پیامی این تصمیم خود را عملی کرد.

حسینی در اینستاگرام خود نوشت: «سپاس خدای را که پشتیبانم بود در این سال‌ها و قدردان زحمات و پشتیبانی تمام عزیزانی که در این راه دشوار در این سال‌ها همراه من بودند؛ ملت ایران، خانواده، همسر و همه دوستان. خداحافظ. سیدجلال حسینی»

باشگاه پرسپولیس هم به این خداحافظی به این شکل واکنش نشان داد: «کاپیتان سید جلال حسینی تصمیم خود برای آویزان کردن کفش‌های فوتبال را اعلام کرد. وی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، خداحافظی از دنیای بازیگری را اعلام داشت. او که پرافتخارترین بازیکن فوتبال ایران و لیگ برتر از جهت تصاحب جام قهرمانی است، تا کنون ۹ بار جام قهرمانی لیگ برتر را بالای سر برد که ۵ بار آن در قالب «گلات» قهرمانی (پنج قهرمانی متوالی) با پرسپولیس بود. وی همچنین با پرسپولیس علاوه بر این، یک قهرمانی جام حذفی و چهار قهرمانی سوپرجام را به دست آورد که تعداد جام‌های کسب شده او در دوران بازی فوتبال را به عدد ۱۴ رساند. سید جلال حسینی، ۱۱۵ بازی ملی را هم در کارنامه دارد.

او همچنین با پیراهن پرسپولیس در ۲۶۱ مسابقه به میدان رفت و از این جهت نام خود را بعد از اسطوره‌هایی چون علی پروین و سید محمد پنجعلی در تاریخ باشگاه پرسپولیس به ثبت رساند. با توجه به صحبت‌هایی که انجام شده است، قرار است از این پس سید جلال حسینی به عنوان عضو کادر فنی به کار خود در پرسپولیس ادامه دهد و دوران مربیگری خود را از پرافتخارترین تیم ایران، پرسپولیس، آغاز کند.»