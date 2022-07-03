کتاب «۱۴۰۰ نکته و اندیشه ناب مدیریتی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «۱۴۰۰ نکته و اندیشه ناب مدیریتی» به قلم غلامرضا محمدی سه‌ده و علی محمدی سه‌ده، به مناسبت سال ۱۴۰۰ خورشیدی حاوی ۱۴۰۰ نکته، جمله، ضرب‌المثل، ایده و اندیشه ناب مدیریتی است که می‌تواند انرژی لازم را برای تغییراتی در گفتار و رفتار مدیران و مدیریت‌های مختلف و همه خوانندگان محترم ایجاد کند.

نویسندگان کتاب پیش رو می‌گویند ذات آدمی به گونه‌ای است که همواره تمایل به رشد، پیشرفت و ترقی دارد. این تمایل درونی در همه افراد و در تمامی ادوار و ابعاد زندگیشان به چشم می‌خورد. حال برای رسیدن به موفقیت‌ها و برای برخورد با مسائل گوناگون پیش رو و مشکلات و گرفتاری‌ها لازم است مدیریتی عالی داشته باشیم که برای این کار حتماً نیاز به یک راهکار داریم که حال و احوال ما را دگرگون کند و مسیر جدیدی را برای ادامه راه بیابیم. از طرفی هر نکته و اندیشه ناب مدیریتی؛ یعنی توصیه‌ای برا مدیران، سرپرستان، سرگروه‌ها و رؤسا، حتماً مدیر یک خانواده که با انسان‌ها و درنتیجه با تفکرات متفاوتی در ارتباط هست لازم است اندیشه‌ای ناب داشته باشد، آموخته باشد و به کار بندد.

از سویی در دورانی که یکی از ویژگی‌های آن سرعت و شتاب در انتقال پیام است و فرصت‌ها بسیار کم و ضیق؛ لازمه آن این است که مطالبی راهبردی و مدیریتی، کوتاه اما پرمغز و پرمحتوا باشد. از این رو امروزه مشاهده می‌کنیم که رمان‌ها به داستان‌های کوتاه و مینی مالیتی تبدیل شده است و در روزنامه نگاری و اطلاع رسانی نیز خبر نویسی و ارائه اطلاعات با کمترین حجم و بیشترین اطلاعات صورت می‌پذیرد.

این‌کتاب با قیمت ۵۹ هزار تومان منتشر شده است.