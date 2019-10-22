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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۴

توسط انتشارات فریش

«مدیریت بودجه در رسانه» روانه بازار نشر شد

«مدیریت بودجه در رسانه» روانه بازار نشر شد

«کتاب مدیریت بودجه در رسانه» از سوی انتشارات فریش روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مدیریت بودجه در رسانه» به قلم عبدالرضا شاه محمدی، استاد دانشگاه از سوی انتشارات فریش روانه بازار نشر شد. این کتاب شامل بر هفت فصل است که در فصل اول تعاریفی متداول از سازمان ارائه شده است و در ادامه فصل دوم انواع مدیران و مدیریت را تعریف کرده است.

در فصل سوم موضوع بودجه به طور خاص مورد توجه نویسنده قرار گرفته است و فصل کوتاه چهارم مدیریت بودجه را مورد بحث قرار داده است.

فصل پنجم کتاب با طرح یک سوال کلیدی که چرا باید از بودجه استفاده کنیم (سوال از مدیران به ویژه مدیران رسانه) مباحثی را با پایه های تئوری اقتصادی و مدیریتی طرح می کند و در فصل ششم با رویکردی مدیریتی بحث اصل کتاب دنبال شده است. در نهایت در فصل هفتم هم متناسب با بحث اصلی کتاب موضوع نقدینگی مطرح شده است.

این کتاب در 115 صفحه با قیمت 25 هزار و پانصد تومان در 220 نسخه منتشر شده است.

کد مطلب 4753002

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