همه فعالان قوه قضائیه با نگاه جهادی خدمت رسان مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری در جمع مسؤولان قوه قضائیه خراسان رضوی اظهار کرد: اقدامات قوه قضائیه در برقراری عدالت و مساوات در استان قابل تقدیر است و همه فعالان این حوزه با نگاه انقلابی و جهادی خدمت‌رسان مردم هستند.

استاندار خراسان رضوی گفت: هم‌افزایی و همدلی مدیران در کاهش مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: اکنون در شرایطی قرار داریم که کاهش و رفع مشکلات جامعه، جز با حمایت متقابل و همکاری قوا، امکان پذیر نیست.

همراهی مدیران موجب ثبات امور و تصمیم‌گیری‌ها است

در این مراسم غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز طی سخنانی همراهی مدیران را موجب ثبات امور و تصمیم‌گیری‌ها دانست.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: این ایام، روزهای بزرگداشت مردان انقلابی است که در سنگر عدالت قوه قضائیه کوشش کردند و با جهاد در راه خدا به شهادت رسیدند.