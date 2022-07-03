همه فعالان قوه قضائیه با نگاه جهادی خدمت رسان مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری در جمع مسؤولان قوه قضائیه خراسان رضوی اظهار کرد: اقدامات قوه قضائیه در برقراری عدالت و مساوات در استان قابل تقدیر است و همه فعالان این حوزه با نگاه انقلابی و جهادی خدمترسان مردم هستند.
استاندار خراسان رضوی گفت: همافزایی و همدلی مدیران در کاهش مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود: اکنون در شرایطی قرار داریم که کاهش و رفع مشکلات جامعه، جز با حمایت متقابل و همکاری قوا، امکان پذیر نیست.
همراهی مدیران موجب ثبات امور و تصمیمگیریها است
در این مراسم غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز طی سخنانی همراهی مدیران را موجب ثبات امور و تصمیمگیریها دانست.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: این ایام، روزهای بزرگداشت مردان انقلابی است که در سنگر عدالت قوه قضائیه کوشش کردند و با جهاد در راه خدا به شهادت رسیدند.
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